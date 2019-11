Muere el padre de Ramón García

Ramón García, padre del célebre presentador del mismo nombre (57), ha fallecido. La encargada de dar la noticia ha sido la mujer del conductor del “Grand Prix”, Patricia Cerezo, que ha subido una emotiva publicación a su cuenta de Instagram.

“He tenido la suerte en esta vida de tener al mejor suegro del mundo. Desde el primer día que me conoció, hace más de 25 años, me ha tratado y querido como a una hija. Quien le ha conocido sabe que no exagero al decir que Ramón es la BONDAD personificada. Siempre sonriendo, siempre amable, siempre cariñoso. Has sido mi debilidad, querido suegro. Y la tuya, tus nietas. Te dejabas hasta despeinar por ellas, que tu hijo decía que jamás permitías que te tocaran el pelo, siempre tan impecable. Me quedo con la tranquilidad de que te has ido en paz, que has tenido una vida maravillosa y, lo mejor de todo, es que estarás ahora con mi padre, con el que tanto te reías. Qué alegría le habrá dado al verte. Te quiero Ramón”, ha escrito.