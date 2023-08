El peinado de Marta López Álamo que se ha hecho viral: ¿Efecto mojado o desastre capilar?

El matrimonio de Marta López Álamo con Kiko Matamoros el pasado 2 de junio marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas, pero no todo ha sido un camino de rosas para la pareja. Marta, conocida por su presencia en redes sociales y el mundo del modelaje, ha enfrentado una avalancha de críticas en línea que se centran en un inusual lugar: su rutina de belleza.

El último revuelo se generó a raíz de un video tutorial en el queMarta explica su técnica para lograr el tan deseado "efecto mojado" en su cabello. Sin embargo, la recepción no fue la que esperaba. En el tutorial, Marta detalla una serie de pasos que incluyen el uso de aloe vera, protector de calor, espuma, cera, laca, secador y aceite. Aunque ella misma admitió que existen formas más profesionales de lograrlo, la reacción en las redes sociales fue inmediata y contundente.

Las redes sociales ardieron con comentarios sarcásticos y burlas sobre la cantidad de productos utilizados en su rutina capilar: "¿efecto mojado o efecto pelo sucio?", ironizaban algunos usuarios. La joven se encontró repentinamente en el centro de atención, siendo Trending Topic en plataformas como Twitter, donde se discutía su peculiar método de belleza.

Ante la tormenta de críticas, Marta López Álamo decidió tomar cartas en el asunto y enfrentar a los críticos de manera directa. En una publicación en su cuenta de Instagram, compartió un mensaje empoderador: “No aceptes las críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasas, solo tú sabes de tus luchas y tus dolores.La tranquilidad de saber que eres buen persona y no buscas arruinarle la vida a nadie, no te la quitan ni aunque echen toda la mala vibra del mundo”. Con estas palabras, dejó claro que está decidida a no permitir que las opiniones negativas la afecten.

Aunque su popularidad se ha incrementado gracias a su relación con Kiko Matamoros y sus seguidores en Instagram superan los 300 mil, Marta no se siente cómoda en el mundo de la televisión y prefiere enfocarse en su carrera como modelo y su presencia en las redes sociales, a pesar de las críticas.