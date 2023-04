Marta López Álamo da la cara y aclara el motivo de sus lágrimas

El clan Matamoros lleva en el ojo del huracán mediático desde hace unos días. Todo comenzó cuando el domingo, Kiko Matamoros acudió a casa de su hija Laura para visitar a sus nietos y, casualidades de la vida, su hija Anita también decidió pasar su día libre en casa de su hermana. Estas idas y venidas avivaron los rumores sobre una posible reconciliación entre padre e hija, que llevaban enfrentados años públicamente. A las pocas horas, Marta López Álamo, prometida de Kiko Matamoros, subía a su perfil de 'Instagram' un story llorando y todo apuntaba a que era por lo sucedido con su pareja y su hija pequeña.

"Era para mejores amigos. Pero bueno. Es básicamente una situación que llevo aguantando 4 años de la que nunca hablaré pero me pesa. En fin, he llorado por este tema ya demasiado", expresaba Marta López Álamo entre lágrimas. Y es que es conocido por todos que la novia de Kiko Matamoros y su hija mantienen un conflicto público desde hace varios años y es una de sus mayores enemigas. Por eso, todo apuntaba a que lo que le sucedía a la influencer era el acercamiento de su pareja con Anita.

Story de Marta López Álamo Instagram

Pero nada más lejos de la realidad, Marta López Álamo ha reaparecido públicamente después del revuelo mediático por primera vez y se ha pronunciado sobre el asunto. "Ya lo aclaró Kiko y yo suscribo cada palabra que dijo. Se sacan las cosas de madre. Era por un tema mío personal y si se quieren inventar cosas que se inventen. Estoy acostumbrada. Si se ha producido eso -en referencia a la reconciliación del tertuliano y Anita- se produce o se producirá no es cosa mía, no asunto mío hablarlo y si pasa la primera que me alegro soy yo", ha aclarado la influencer.

La modelo quiere abstenerse a cualquier conflicto que exista entre Kiko Matamoros con sus hijos y así ha querido zanjar el asunto: "No procede ni me apetece. No es mi película, no es mi familia, no es mi hija ni nada de eso". Aún, apoya a su pareja "en todo momento" y en cada una de las decisiones que tome, como siempre ha hecho.