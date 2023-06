Kiko Matamoros y Marta López Álamo: 5000 euros para su noche más especial

Cinco mil euros les cuesta a Kiko Matamoros y a su ya esposa Marta pasar la noche en la suite nupcial del hotel en el que han celebrado la fiesta de su boda. Un capricho de lujo para una velada nocturna tan especial. La habitación cuenta con diferentes áreas, desde un dormitorio principal con suelo de madera, una cama king size con un cabecero de piel, un espacioso salón con sala circular y un cuarto de de baño de mármol.

El nuevo matrimonio tiene previsto estar con sus invitados en la fiesta, cena y posterior barra libre hasta altas horas de la madrugada, por lo que no se espera que ocupen la suite antes de las tres o las cuatro de este sábado.

Marta López Álamo y Kiko Matamoros ya son marido y mujer. GTRES

Una fuente muy cercana al colaborador de “Sálvame” nos asegura que Kiko esperó hasta el último momento que su hija pequeña, Anita, se presentará en la boda, y que cuando se enteró de que no asistiría se llevó una decepción tremenda. Su otra hija Laura, ha dejado muy claro que “a todos nos da mucha pena que Anita no esté hoy con nosotros”. Pero, tal y como hemos informado en esta web, su hermana menor prefirió viajar a Barcelona antes que estar con su padre en una fecha tan significativa. En este sentido, se ha decantado por ausentarse de una boda en la que, por sus desafueros con su progenitor, seguro que no se sentiría a gusto.