Marta López Álamo desvela el motivo médico por el que aún no puede quedarse embarazada

Después de pasar por el altar el pasado 2 junio, Kiko Matamoros y Marta López Álamo ya tienen en mente formar una familia y ya lo han hablado. La modelo, en más de una ocasión, ha expresado sus deseos de convertirse en madre por primera vez junto a al televisivo, aunque de momento el embarazo tiene que esperar. La joven, en su perfil de "Instagram", ha desvelado algunos de los motivos por los que, de momento, no han dado el paso.

"Me da rabia (aunque sé que no se hace con mala intención) que el orden de los factores sea: noviazgo, matrimonio y maternidad y si puede ser prontito, mejor. Creo que es junto con si estoy feliz, lo cual es una pregunta normal, la pregunta que más se ha repetido. Tanto por aquí como en prensa. Que no quiera ser madre ya de ya no es ni mejor ni peor: es nuestra decisión por muchas razones", ha escrito Marta López Álamo en su red social.

Marta López Álamo y Kiko Matamoros GTRES

"Lo que me choca es la cantidad de gente que cree que después de casarte tienes que ir a por un bebé. Si no quisiera ser madre sería lícito también. Y normal y respetable, pero quiero serlo con Kiko. No ya, pero en poco tiempo. Y poco tiempo es no este año ni principio del que viene (creo). Primero por mi trabajo y el suyo, y segundo, porque estoy aún con Dercutane (un medicamento para el acné) y es muy incompatible", ha desvelado sobre los motivos sobre el asunto. La influencer toma Dercutane, un medicamento muy agresivo contra el acné y puede tener consecuencias muy negativas en el embarazo, ya que puede dañar seriamente al bebé.

Aún así, Marta López Álamo ha declarado que, en un periodo de "corto plazo", se convertirá en madre junto a Kiko Matamoros, el hombre de su vida. Así definía la influencer al colaborador de "Sálvame" en el siguiente story de "Instagram", desvelando qué fue lo que le enamoró de él: "Es carismático, inteligente, culto, cariñoso... Me pareció súper atractivo cuando lo conocí. Y cada vez más. Sus manos, su cuello y su espalda/hombros me encantan. Tiene una mirada preciosa. Es una persona para descubrir. Y yo he tenido la suerte de hacerlo".