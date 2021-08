Isabel Díaz Ayuso, pillada en sus vacaciones secretas: sabemos dónde y con quién está

Gente

Verano

Tras un año muy convulso en lo que a la política española se refiere, las autoridades del país se están tomando unas merecidas vacaciones para cargar las pilas de cara a la próxima temporada. Mientras que el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez pasa sus vacaciones entre Lanzarote y el Parque Nacional de Doñana, los reyes Felipe y Letizia se han decantado un año más por la isla de Mallorca. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le sigue muy de cerca, puesto que estos días ha sido vista por Ibiza, acompañada del cantante Nacho Cano.

Las vacaciones de Isabel Díaz Ayuso en la isla pitiusa están siendo de lo más discretas posibles, hasta el punto de que no hay imágenes de la política disfrutando del paraíso balear, pero el Diario de Mallorca asegura que la presidenta se encuentra pasando unos días de descanso en la costa ibicenca. Junto a ella se ha visto también a Nacho Cano, a quien impuso la Medalla de la Comunidad de Madrid el pasado mes de mayo. Desde entonces, ambos mantienen una estupenda relación, hasta el punto de que han decidido pasar juntos estas últimas semanas de canícula.

Isabel Díaz Ayuso hace entrega de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo al músico Nacho Cano

Según testigos presenciales, el cantante, que cuenta con una villa privada en Ibiza, recogió a Isabel Díaz Ayuso y al resto de su equipo en el aeropuerto, y después fueron todos juntos a cenar a una famoso restaurante mexicano de la localidad.

No es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso visita Ibiza recientemente. Hace cerca de dos meses, la presidenta de la Comunidad de Madrid fue fotografiada en la isla acompañada de su nueva pareja, que le presentó su hermano, tal y como este periódico pudo conocer en exclusiva. “He estado tres años sin vacaciones y para un día que me voy había hasta drones”, se quejó en el programa de Bertín Osborne, ‘Mi casa es la tuya’.