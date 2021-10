Gente

¿Desleal?

La ex de Santiago Pedraz lo acusa de engañarla con Esther Doña

Durante varias semanas se estuvo rumoreando que Esther Doña, viuda de Carlos Falcó, podría haber rehecho su vida junto a uno de los mejores amigos del marqués de Griñón, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Fue Carmen Lomana, amiga de la socialité, quien confirmó en LA RAZÓN que estaban saliendo juntos y que su relación había traspasado las fronteras de la amistad. Desde entonces, la pareja no se esconde y hace gala de su pasión a ojos de la opinión pública, protagonizando unas románticas imágenes que todavía dejan con la boca abierta a Sylvia Córdoba, la expareja del magistrado.

Se trata de una abogada de prestigio, 20 años menor que Santiago Pedraz, con quien mantenía una sólida relación de tres años con planes de boda a medio plazo. “Nosotros estábamos muy bien, o eso creía yo...”, cuenta incrédula a ‘LOC’. Sylvia Córdoba asegura al mismo medio que el magistrado nunca rompió con ella ni le dirigió unas palabras para explicarle su nuevo amorío con Esther Doña. De hecho, señala que se enteró por las redes sociales de su relación: “Yo no me podía creer lo que estaba viendo, pero era cierto”. Aun así, dice no guardar rencor al hombre con el que compartió tanto tiempo de su vida, y espera que en el futuro puedan reunirse como amigos.

Esther Doña y el juez Santiago Pedraz en Madrid FOTO: UAT GTRES

Para quien no guarda tantas palabras de cariño es Esther Doña. Aunque no carga contra ella directamente, Sylvia Córdoba sí recalca que al juez Pedraz siempre le han gustado las mujeres cultas con las que se puede hablar de temas importantes, e insinúa que la viuda del marqués de Griñón no es una de ellas. “No entiendo qué le ocurre ahora”, apunta en ‘LOC’. Además, envía al magistrado lo que parece ser una especie de advertencia o consejo: “Ya sabe dónde se ha metido”.