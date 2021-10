La crónica de Amilibia: Cantemos todos: ay, Felipe de mi vida…

Gente

Todos tienen algo de verbena, pero el final del congreso del PSOE, con Felipe González junto a Sánchez, me ha recordado al célebre dúo de «La revoltosa». Le canta Mari Pepa a Felipe: “¡Ay, Felipe de mi alma/ si contigo solamente yo soñaba!». Felipe: «¡Mari Pepa de mi vida/ si tan solo en ti pensaba noche y día!/ ¡Mírame así!». Mari Pepa: «¡Mírame así!». Felipe: «La de los claveles dobles/ la del manojo de rosas/ la de la falda de céfiro y el pañuelo de crespón/ La que iría a la verbena cogidita de mi brazo/ ¡Eres tú porque te quiero, chula de mi corazón!». Mari Pepa: «El hombre de mis fatigas/ pa’ mí siempre en cuerpo y alma/ pa’ mi sola sin que nadie me dispute su pasión/ Con quien iría del brazo/ tan feliz a la verbena/ ¡Eres tú porque te quiero, chulo de mi corazón!».

Y ahí se abrazan, se besan, y los dos, el chulo y la chula, se van a comer churros, pues la zarzuela se desarrolla en Madrid. Como Felipe y Pedro, los dos chulos reencontrados por un rato, estaban en Valencia, se fueron a comer paella. Y digo por un rato porque pronto pasarán del dúo de «La revoltosa» al tradicional dúo Pimpinela, como cuando ella le canta a él: «Estamos andando mal y no es la primera vez/ con él ya no sé vivir, tampoco vivir sin él/ Es tan difícil luchar con su manera de ser/ ni él me entiende a mí, ni yo le puedo entender…». Ha dicho Begoña Villacís que ya no hay políticos, «solo concursantes de Gran Hermano». Sí, y no se ve lo que hacen debajo del edredón…