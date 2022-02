Mariela Blanco, la esposa televisiva que hace sombra a Luis Tudanca

Es leonesa, incondicional de Eurovisión y concursante televisiva reincidente. Tiene dos hijas, 41 años y, por cierto, es la esposa del candidato socialista en Castilla y León, Luis Tudanca. El orden es importante a la hora de presentar a Mariela Blanco, una mujer que habla y camina como un torbellino. Su facilidad para acaparar primer plano contrasta con el carácter del político, un hombre que, según piensa Mañueco, «desde el respeto a todos», es un mandado con poca personalidad.

Muestra el mismo desparpajo bromeando con su edad que compartiendo en Instagram su peculiar fórmula para aprovechar mejor los entrenamientos de «running»: «Cuando corro pienso que me persiguen los indios, pero no es un delirio, es una cosa que imagino para motivarme e ir rápido. Te duele todo y para seguir tirando te tienes que inventar historias». No es su mayor desatino verbal, teniendo en cuenta sus aspiraciones a primera dama de la comunidad castellana y leonesa. En su cuenta de Twitter, la misma en la que celebra su aniversario con una lluvia de confeti, publicó cuál era su principal agonía unas horas después de que se decretase el estado de alarma en el país: «Con esto del confinamiento en nuestros hogares… los padres podrán fijarse un poco más en las cabezas de sus hijos y se acabará con otra pandemia mundial… los piojos».

«Ahora caigo» y «Allá tú»

La popularidad de la esposa de Tudanca empezó en el programa de Cuatro «Allá tú», un concurso que en ese momento presentaba Jesús Vázquez. Permaneció 28 programas y se llevó 3.000 euros. No estuvo mal teniendo en cuenta que la otra opción era una bata de enfermera. Le tomó el gusto y volvió a probar suerte en «Ahora caigo», en Antena 3. Tuvo una intervención fugaz de tres días, y 8.000 euros, en 2019, y otra más de nueve jornadas en junio de 2021. Finalmente perdió el duelo ante su contrincante y no le quedó más remedio que caer por la trampilla central del plató. A cambio, se llevó un pellizco de 88.000 euros.

Aprovechando veteranía y descaro, esta última vez bromeó con el presentador Arturo Valls diciendo que tenía 17 primaveras. «Es que soy de León, tengo 17 primaveras, no hay más», insistió ante el abucheo del público. Sin perder tiempo, puso a bailar a Silvia Abril, anterior presentadora del programa, al ritmo de Chikilicuatre mientras ella cantaba. Eurovisión es su gran debilidad. Ya entonces confesó su pena por no poder asistir en esa edición debido a la restricción de aforos. Por eso, su primer deseo era aprovechar el premio para volver al festival. Su segundo capricho, comprarse un pueblo leonés deshabitado. «Me gustaría que la gente pudiera venir de turismo, pero también potenciar el sector primario acogiendo a refugiados y gente que lo necesite», declaró con tono aniñado.

Su locuacidad tiene continuidad en las redes sociales. Como era de esperar, acaba de pronunciarse en la polémica del momento, el Benidorm Fest. «Pues qué queréis que os diga, pero Chanel es una mezcla de Jennifer López y Eleni Foureira, pero cantando mal», ha escrito en Twitter. De Albert Rivera dijo que su «estupidez parece no tener límites». De chiste fácil, admite que gracias a Hierro conoció la tabla periódica y argumenta: «Muy fácil, Fe (de Fernando, lógicamente)».