La crónica de Amilibia: Ensayen las leyes en el Metaverso, porfa

Santiago González ha recogido en «El Mundo» lo que escribió el abogado Utrera-Molina en Twitter: «Digo yo que si se aprueba la Ley Trans y la Infanta Sofía decidiera cambiar de sexo, pasaría a ser la primera en el orden de sucesión al trono en virtud del artículo 57 de la Constitución». Cuentan las lenguas viperinas que la remota posibilidad ha sembrado alguna inquietud en la Zarzuela, porque allí se estudia todo, hasta lo remoto. «Cariño, ¿tú has notado algo extraño en la conducta de la Infanta?», dicen que comentó el Rey con Doña Letizia. «No. En su cuarto tiene un poster de Justin Bieber y ninguno de Conchita Wurst, Jedet o Samantha Hudson», respondió ella. «Bien».

En una reciente campaña de publicidad se decía que «en el Metaverso, los cirujanos podrán practicar cientos de veces antes de operar». Ahí está el detalle: los ensayos con la gaseosa de Mark Zuckerberg. Si los cirujanos ensayarán en él las operaciones, y los astronautas sus vuelos, y los chorizos sus atracos, no sé yo por qué los políticos no han de probar sus leyes en ese ecosistema virtual y tridimensional. Además, sin con Feijóo no se puede ni jugar al parchís, como ha dicho Isabel Rodríguez, a lo mejor el líder pepero sí se apunta al gran videojuego y en el Metaverso es posible el acuerdo para renovar el CGPJ y aprobar la Ley Trans, por ejemplo. Incluso se podrían celebrar en él encuestas para ver el grado de satisfacción de los militantes con sus líderes, o sea, si en verdad aman a Sánchez, a Feijóo a Yolanda Díaz…

La única y gran preocupación de Él radica en si el Metaverso de Mark será tan fiable como el CIS de Tezanos.