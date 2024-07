Carmen, una de las hijas de Tita Cervera, cumple 18 años y es presentada en sociedad por todo lo alto

Carmen y Sabina, las mellizas de Tita Cervera, han celebrado sus 18 años este fin de semana. No obstante, la que ha acaparado la atención de los focos ha sido Carmen, quien ha hecho su primera aparición oficial en sociedad representando a su progenitora en una presentación en un acto cultural acontecido en Sant Feliu de Guíxols.

Durante dicho evento, la joven ha recibido el 'ramo de la Giganta' y ha aparecido en el escenario junto a su primo, Guillermo Cervera, Miquel Noguer y Carles Motas. Ha sido la primera vez que la hija de la baronesa ha hablado en público, introducida por su Guillermo Cervera: "Tenemos la suerte de poder tener un familiar, Carmen Thyssen, su madre, mi tía, que es una gran coleccionista y con un gran ojo como coleccionista, y ha ido adquiriendo obras de intensidad maravillosa de la pintura catalana. La posibilidad de poder estar expuestas en este museo nos llena de júbilo desde hace años".

Carmen Thyssen Europa Press

En su debut en solitario, la hija de la coleccionista, tímida pero segura, ha pronunciado: "Buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí, en frente de todos vosotros y en representación de mi madre, para la daros la bienvenida a esta magnifica exposición que hoy inauguramos, esperamos que os guste, gracias".

Esto, ha henchido de orgullo a su madre, que ha declarado a la revista '¡Hola!' que "Carmen ha estado seria, con aplomo y muy tranquila. Me ha sorprendido porque no es fácil. Ellas nunca han hablado, ha sido su estreno y lo ha hecho muy bien".

Tita ha revelado también que sus hijas dominan cuatro idiomas (español, catalán, inglés y francés) y han estudiado en el prestigioso Centro Internacional Andorrano, del que Carmen es una de las mejores alumnas y en el que se graduaron el pasado 14 de junio.

Mellizas, pero muy diferentes

Las hijas de Tita Cervera han optado por distintos caminos en su rumbo profesional. Carmen estudiará Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales en España "siendo consciente de sus responsabilidades con los negocios familiares y con el mundo del arte en el que se está implicando", según ha explicado su madre a la revista. Por otro lado, Sabina, más tímida que su hermana, está más abocada al ámbito creativo: canta, toca el piano, escribe y también domina la ilustración.

En lo referente a su vida sentimental, la baronesa ha asegurado que no desea que las mellizas "pierdan el tiempo con una persona que no sea adecuada" y que esto " afecte a sus vidas", aunque ha asegurado que no cree que sea un problema si al final ocurre porque "en el amor también se aprende".