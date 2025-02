La crónica de Marta Robles: Trump, subida ficticia del SMI y un terrorista en el Congreso

LUNES

Trump reinstaura los aranceles del 25 por ciento al acero y al aluminio. A todos los países. Sin excepción… Y al nuestro, le da de lleno en la línea de flotación porque nuestras exportaciones en este sector son muchas… El lema de Trump es «si nos cobran, les vamos a cobrar».

MARTES

¿Que el fiscal general borró hasta dos veces sus mensajes y también su mail de Google? Pues aunque a cualquiera le parecería sospechoso, que no se preocupe Álvaro Ortiz, que la portavoz, Alegría, ha zanjado el tema con el habitual «absoluta confianza en el fiscal general».

Y pese a la dimisión del hermano de Sánchez, la jueza de instrucción continúa investigando presuntas irregularidades en la contratación tras encontrar un correo electrónico de 2022, en el que el exasesor en Moncloa se ofrecía a David Sánchez para un puesto en la Diputación…Sin colorín colorado, este cuento NO ha acabado…

¿Que la jugadora del Barcelona Mapi León tocó las partes íntimas a de la del Español, Daniela Caracas? Pues unos dicen que sí, otros que no, en las imágenes no se ve con claridad. Yo solo espero que las mujeres no reproduzcan los comportamientos más abyectos de los hombres, que en el fútbol (sanciones incluidas) llevan tocándoselo todo desde hace muuuucho tiempo.

Y vuelta al caso de las mascarillas por el que investigan a Luis Medina y Alberto Luceño. Poca broma. El fiscal pide para ellos nueve y quince años de cárcel, por los 6 millones que se llevaron entre ambos, de los 11,9 que pagó el Ayuntamiento de Madrid.

MIÉRCOLES

Elon Musk en el despacho oval, con su hijo X a hombros, recibe la noticia de su aumento de poder. Con esta concentración de poder, por cada cuatro funcionarios despedidos, el Gobierno Trump solo contratará a uno… Entre eso y el rey de Jordania bailándole el agua al presidente norteamericano y diciéndole que acogerá 2.000 niños enfermos gazatíes, en la línea con el plan Gaza D’Or, ciudad de vacaciones, se me va la esperanza al tobillo.

US President Trump Meets with Elon Musk in Oval Office Aaron Schwartz / POOL Agencia EFE

¡Que sube el salario interprofesional a 1.184 euros…! ¡Bien!, ¿no? Pues no. Porque resulta que, a partir de recibir esa subida, habrá que tributar, cuando antes no se hacía. ¡Menudo regalo envenenado!

Aunque esa no es la noticia… la noticia es la gresca en la rueda de prensa entre Pilar Alegría y Yolanda Diaz. ¡Que la vicepresidenta dice haberse enterado de lo de la tributación en ese mismo salón, hombre…! «Eso no es así», le susurra molesta la portavoz... Pero lo oímos todos, claro.

JUEVES

Ayer, hubo lío en el Congreso con el asunto de la subida del salario mínimo y la nueva tributación por él. «¿Hay crisis con Sumar?» le preguntaron a Sánchez a la entrada. «En absoluto», respondió mientras esbozaba una de sus arrebatadoras sonrisas. Después, la vicepresidenta ofuscada, es decir Yolanda Díaz, ocupó el lugar de María Jesús Montero y estuvo cariñosísima con el presi… Así que nada, oye, que lo de la tributación tras la subida del salario mínimo es pura anécdota dentro del Gobierno. Pero, fuera…, Feijóo no traga, como tampoco 182 diputados no solo del PP sino también de Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG, que están dispuestos a plantarle cara a la medida. ¿Junts y PNV? Ellos en su casa harán lo que quieran, ya saben.

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Mariscal Agencia EFE

VIERNES

¡Ya está bien de guerra en Ucrania! El tío Trump quiere sus dólares para otros asuntos, así que, ha hablado con Putin y, oye, en dos minutos, el asunto está casi resuelto. Los rusos se quedan con la parte de Ucrania ya conquistada, los ucranianos aceptan que no formarán parte de la UE y menos de la OTAN y aquí paz y después gloria… Todavía no hay nada cerrado, pero…

Me apena pensar en tantos ucranianos que un día creyeron en ese imposible de quedar fuera de las garras de Rusia. ¿Un poquito de ignominia para el fin de semana…? Uno de los terroristas condenados por los atentados de Barcelona declara ¡en el Congreso! y vincula al CNI con los hechos, como medida contra el independentismo. ¿Qué hacía ese terrorista allí? Era parte del acuerdo de Gobierno del PSOE y Puigdemont. El prófugo, tras la declaración ha escrito en X «más claro no puede hablar». Como premio, la hermana del yihadista acaba de ser becada por un ayuntamiento independentista. Si me invento esta porquería no me cree nadie…

Volodimir Zelenski, con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y sus respectivos equipos en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich PRESIDENCIA DE UCRANIA Europa Press

Y hablando de ignominia… podría ser que Ángel Víctor Torres y más ministros encriptaran sus mensajes con Aldama y por eso hayan desaparecido, pero… ay ¡la Guardia Civil dice que es posible que se recuperen…!

Alguno va a dormir mal este fin de semana…