Última hora de Trump y la guerra de Ucrania, en directo: Zelenski viaja a Munich para pedir a EEUU que no venda Ucrania a los rusos

Días clave para el futuro de la guerra en Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió hoy en una entrevista con el Financial Times que la paz de Donald Trump equivaldría a una "capitulación" de Ucrania y cuestionó si su homólogo ruso, Vladimir Putin, está "sinceramente" dispuesto a un alto el fuego "duradero". Macron, como casi todos los líderes europeos, cree que "sólo" Ucrania puede "negociar con Rusia " y afirma que los europeos tienen un "papel que desempeñar" en las discusiones sobre seguridad regional. La única gran potencia europea que se ha desmarcado claramente de la posición oficial de la UE es Reino Unido. Una victoria rusa y un "colapso" de Ucrania "no traerán" la paz, afirmó por su parte el canciller alemán Olaf Scholz, advirtiendo contra las negociaciones que conducen a una victoria rusa. Hoy, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski viaja a Alemania para participar en la Conferencia de Seguridad de Munich, donde participan decenas de jefes de Estado, para tratar de convencer a Washington de que no deje en la estacada a su país dando a Putin todo lo que pide, como la cesión de todo el este de Ucrania t Crimea.