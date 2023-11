El diario de Amiliba: Quiso decir hijo de la cicuta

Bien es verdad que Isabel Díaz Ayuso ha puesto de moda la fruta para calificar y descalificar al adversario, y eso que ganamos todos en salud y vitaminas: mejor melón que cabrón, mejor chirimoyas que gilipollas, mejor melocotón que maricón, mejor pomelo que lelo, etc. Mejor la tomatina de Buñol que los garrotazos de Goya. Pero me extraña que MAR, tan avezado en la cosa, no le haya sugerido a la presidenta que aclarara que no fue "hijo de puta" lo que le llamó a Él en el Congreso por lo bajinis cuando la difamaba, sino más bien "hijo de la cicuta", que hasta queda más culto por sus resonancias socráticas y además posee más potencial venenoso. También podría haber elegido "hijo de la disputa", pero eso queda casi como un elogio político.

Leo: "Sánchez perfila un Gobierno con mucho peso político". No sé si para cuando aparezcan estas líneas ya habrá terminado de perfilar, pues Él no va de lila ni vacila cuando se perfila, pero por si acaso ahí van algunas sugerencias que he oído en el vecindario, donde no se habla de otra cosa y hasta se hacen porras. Se habla mucho de Bertín Osborne para Natalidad y ADN, Isabel Pantoja iría a Bienestar Familiar, Belén Esteban a Alimentación, Jordi Évole a la Portavocía Presidencial, Kiko Matamoros al Plan Antidrogas, Tamara Falcó a Bodas, Bautizos y Comuniones, Rosalía a Feminismo Flamenco y Poderío Curvy, Vicky Martín Berrocal a Industria Juguetera Sexual, Victoria Federica a Relaciones con la Casa Real, Mariló Montero a Salud Vaginal y Láser Ginecológico, y Lara Dibildos a la Tutoría Para la Elección de Pareja.

Ayuso, que podría encajar como nadie en Fruticultura, Horticultura y Zumos Varios, tendrá que esperar a que Feijóo llegue a Moncloa.