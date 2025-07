Marta López atrasa su luna de miel con Alejandro Huerta: este es el motivo

Marta López y Alejandro Huerta dieron el "sí, quiero" el pasado 27 de junio en la finca El Mirador de Cuatro Vientos de Madrid. En total, más de 400 invitados acompañaron a la pareja en el día más feliz de sus vidas. Entre los asistentes, numerosos rostros conocidos como Kiko Hernández, Fran Antón, Raquel Bollo o Makoke.

Sin luna de miel

Días después de su boda, y todavía con la resaca emocional de su gran día, Marta López ha desvelado el motivo por el que aún no se irán de luna de miel. Tal y como ha explicado en redes la televisiva, su viaje se ha pospuesto al mes de octubre.

"No me he ido de luna de miel porque tengo qué trabajar con nuevos proyectos y nos iremos de viaje para octubre", ha revelado Marta López. "Tengo tantas cosas que agradecer y a tanta gente que prometo ir haciéndolo poquito a poco pero es que la vida no me da para más, quiero contaros sensaciones y momentos mágicos que guardaré siempre en mi corazón...", ha añadido la colaboradora de Telecinco.

Tener un hijo, su próximo plan

Aunque Marta López ya es madre de tres hijos, la pareja ya piensa en convertirse en padres de su primer hijo en común. "Le he dicho que seré madre con él si él quiere. Quiero estar con él el resto de mi vida y quiero que sea feliz", desveló en la revista "Lecturas" la televisiva. "Él quiere y lo haremos. Después de la boda hablamos todo, tengo la regla y la ovodonación es una opción, pero hay varias alternativas, como la adopción", explicó.