Alejandra Rubio aclara el motivo por el que aún no conoce José María Almoguera a su hijo

Alejandra Rubio continúa en el ojo del huracán mediático. Además de las críticas recibidas por su actitud tras el polémico vídeo en la prisión de Turín visitando a Pietro Costanzia, hermano de Carlo condenado por intento de homicidio, la hija de Terelu Campos tiene otros frentes abiertos. Su primo, José María Almoguera, le ha reprochado públicamente no haber conocido aún a su hijo, nacido el 6 de diciembre de 2024. Según el hijo de Carmen Borrego, la joven tiene "mucho tiempo para algunos, pero no para otros".

Alejandra Rubio responde a José María

La nieta de María Teresa Campos, tras el dardo de su primo, se ha pronunciado públicamente sobre el asunto, desvelando que ha mantenido una conversación privada con José María Almoguera.

"Lo he visto, y ya lo que tenía que hablar con él lo he hablado. Me he mensajeado con él", ha revelado Alejandra Rubio, aclarando que "no hay ningún problema" con su primo. Sobre el motivo por el que aún no conoce a su hijo, la televisiva no ha querido pronunciarse, limitándose a decir que "pues no sé, decírmelo vosotros". La joven, además, ha comparado la situación con Laura Matamoros, prima de Carlo, ya que la influencer tampoco conoce al bebé.

Alejandra Rubio zanja la polémica con su primo José María Almoguera: "He hablado con él, no hay ningún problema" Europa Press

"Claro, pero eso no es tanta noticia, ¿verdad? Pero vamos, que Laura, es que cuando quieran. Lo que pasa es que no ha habido ocasión y tampoco pasa nada. O sea, no se hace tanta bola", ha sentenciado sobre el asunto, señalando que la Prensa ha alimentado esta presunta mala relación entre primos.

Alejandra Rubio entona el "mea culpa"

Tras las críticas recibida por su actitud con sus compañeros en "Vamos a ver", Alejandra Rubio regresó a su puesto de trabajo y entonó el "mea culpa". "Tengo que volver a ser la persona que era. Simplemente dejar de estar enfadada con el mundo. Opté por una actitud que no me ha beneficiado. Yo esto no lo he visto como algo malo. Otras situaciones me generan más rechazo que esto, como cuando un familiar mío sale criticando o hablando. Esto fue simplemente un gesto de solidaridad con un miembro de nuestra familia que no lo está pasando bien, a quien queremos, nada más. Han cometido un error, ambos están condenados y ya está", declaró en el programa de Telecinco.