El diario de Amilibia: Puchi versus Apolo, puro tongo

Leo: «Puigdemont insiste en exigir la cuestión de confianza. Junts avisa: Iremos a lo nuestro». Virgen de Monserrat, Madre del amor hermoso, ¿acaso alguna vez han ido a otra cosa? ¿Lo nuestro no es que Albares aburra a Ursula Von der Leyen hablándole del catalán en la UE? ¿Lo nuestro no es que, además de la soberanía fiscal, queramos una embajada de Cataluña en Madrid con Miriam Nogueras de embajadora ? ¿Lo nuestro no es que, además de perdonarles la deuda, el Rey, la Reina, Feijóo y toda la derechona pidan disculpas por los agravios que Cataluña ha sufrido del invasor castellano/fascista? ¿Lo nuestro no es que nos den la caja, la llave de la caja y el cajón? ¿Lo nuestro no es que la amnistía total se aplique ya, sino también cada vez que decidamos volver a proclamar la independencia?

Todo eso y más se les concederá, pero cuentan los tertulianos sanchistas que el Apolo de la Moncloa, púgil con mucha cintura y gran fajador, no se arruga. Tiene la certeza de que el Puchi amenaza, pero no pega: con el PP les iría peor. Intuye, además, que lo que realmente le place al Puchi es que Vicente Vallés le saque todas las noches. Y, sobre todo, sabe mejor que nadie que este combate es puro tongo. Gritan desde Waterloo que tomarán medidas. Sí, mucho hablar de medidas, dice mi vecina Carlota, pero no le acaban de hacer nunca el traje de madera (metáfora política de la moción de censura).

Han suspendido las negociaciones: es un coitus interruptus, pero nunca jamás un divorcio, no, por Dios. Leo: «Moncloa se aferra a la “vía suiza” (mesa de diálogo con mediador) para resistir. Nada se rompe: si hay que hablar más, se hablará más». Ah, la vía Suiza. ¿Van a abrir una cuenta corriente en Ginebra?