La imagen de Putin, más debilitada que nunca por las mujeres rusas

Casi dos años de guerra, miles de vidas perdidas y muchos meses sin tener noticia de los soldados que se encuentran librando la guerra en Ucrania son suficientes para colmar la paciencia de las mujeres rusas. Sus protestas son cada vez más sonadas, mayores incluso que las encabezadas por los opositores al régimen de Vladímir Putin, exigiendo al presidente el regreso de sus hombres al hogar.

Cartel en las protestas que tuvo lugar ayer en Londres, Reino Unido. Varias manifestaciones están teniendo lugar a lo largo del mundo pen contra de la invasión de Rusia a Ucrania NEIL HALL Agencia EFE

Mujeres como Maria Andreeva, esposa de un recluta ruso, que declara que este conflicto es un error fruto de la miopía de Putin por el que el país está pagando ya un precio desorbitado. Esta mujer de 34 años se ha convertido en una de las caras más visibles de un movimiento que no deja de crecer formado por madres, esposas e hijas que señalan directamente al presidente exigiéndole liberar a sus hombres de la guerra.

Nada detiene en sus críticas a las mujeres de los soldados movilizados, ni siquiera las detenciones que sufren por parte de las autoridades cuando se plantan con pancartas en las que se puede leer "¡Libertad para las tropas movilizadas! ¡Traigan de vuelta a nuestros maridos, padres e hijos!" Conscientes de cómo puede dañar la imagen del Kremlin esta revolución femenina, enseguida suelen ser liberadas sin cargos.

Son un dolor de cabeza para el presidente

Desde que se inició la guerra, son ya más de 300.000 hombres los que ha sido reclutados. Buena parte de ellos han muerto o han sido gravemente heridos. Del resto no saben cuándo se les permitirá el regreso. Sus peticiones, que se iniciaron de una forma dispersa y espontánea, empiezan a tomar una forma cada vez más homogénea y visible, al tiempo que dejan al descubierto las grietas que está dejando la invasión en la sociedad. Estas mujeres están provocando verdaderos dolores de cabeza, seún el periodista ruso exiliado Michael Nacke, a Putin, quien, airado por su impopularidad, ha ordenado acallar estas revueltas del modo que sea. No obstante, no parece que esté en el ánimo de las esposas, madres e hijas dejarse persuadir y su actitud podría ser la amenaza más seria para el poder del presidente.