La vida misteriosa de Putin: los secretos mejor guardados del presidente ruso

Vladimir Putin es uno de los líderes más mediáticos y polémicos de la geopolítica mundial. El presidente de una Rusia cada vez más cuestionada por su ofensiva contra Ucrania, y un mandatario que, en principio, se prepara para ser reelegido como presidente de la Federación Rusa. Pero de su vida privada apenas se tienen datos, pues siempre se ha mantenido el misterio sobre su familia e incluso sus relaciones dentro del Kremlin. Hasta el punto de que un artículo de 'The New York Times' de 2012 calificó como "tabú" hablar sobre la familia de Putin.

Pero la guerra en Ucrania ha cambiado la situación. Las sanciones de Occidente, impuestas tras la guerra en Ucrania, se centraron principalmente en los bienes del líder ruso y de su círculo de poder, arrojando así más luz sobre su familia y revelando detalles, a veces muy secretos, sobre quiénes la componen. Así, a partir de aquel 24 de febrero de 2022, cuando las tropas rusas entraron en las ciudades ucranianas, se empezaron a revelar datos debido a que tanto él como sus allegados eran sancionados por Europa, Reino Unido o Estados Unidos, principales críticos con Moscú y aliados de Kyiv.

Algunos medios de comunicación, como 'The Daily Mail', consideran de dominio público que es padre de al menos dos hijas, que tuvo con su exmujer, Lyudmila Otcheretnaïa, con quien se casó en 1983, y posteriormente anunció su divorcio el 6 de junio de 2013, tras treinta años de matrimonio. De la unión del líder ruso con su exmujer, Lyudmila Otcheretnaïa, nació Maria Vladimirovna Putina, la primera hija de Putin. Maria, también conocida como Maria Vorontsova (o Maria Faassen cuando se casó), lleva el nombre de la madre de Putin, Maria Ivanovna Shelomova.

Asimismo, se dice que el presidente ruso es abuelo. Maria se casó con el empresario holandés Jorrit Faassen y tienen un hijo juntos. Sin embargo, se divorciaron en 2022. Maria, su exmarido y su hijo vivieron en Países Bajos hasta que, según 'The New York Post', la pareja se sintió muy incómoda por el derribo del vuelo MH17 en cielo ucraniano en 2014. Según reconstrucciones internacionales del ataque, fue el padre de Maria quien "proporcionó el misil que derribó 193 de sus compatriotas en los cielos ucranianos".

La supuesta segunda hija Katerina Tikhonova en realidad nació como Yekaterina Vladimirovna Putina. Cambió su nombre por el de su abuela materna, Shkrebneva, según informó 'The Daily Mail'. Según 'The Daily Mail', Katerina era vicepresidenta de expansión y marketing de la Confederación Mundial de Rock and Roll, organismo responsable de las competiciones internacionales de rock de estilo libre.

La supuesta tercera hija Luiza Rozova, (alias Elizaveta Krivonogikh) sería la tercera hija de Putin, según informa 'The Daily Mail'. Sin embargo, nunca ha sido reconocida oficialmente por el presidente ruso. Pero según 'The Daily Mail', Vladímir Putin aún podría tener otros hijos, más jóvenes que Luiza Rozova. También, según 'The Daily Mail', Putin habría tenido una relación secreta con la atleta Alina Kabaeva. Su presunto romance desató una intensa controversia.