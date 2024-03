Koldo, amnistía, elecciones catalanas y Montero/Montoro

Lunes

En el 11-M de veinte años después, mientras se nos agolpan los más oscuros recuerdos de las193 personas asesinadas y las 1.800 heridas por las 13 bombas colocadas por terroristas yihadistas en cuatro trenes de Cercanías de Madrid, la peor masacre de España y de Europa, parece que no hemos aprendido nada… En vez de un homenaje único, en vez de pensar en un día de unión, el señalado como Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo, la política vuelve a traicionar a las víctimas y se celebran dos en Madrid. Uno en la Galería de las Colecciones Reales con el presidente del Gobierno, los ministros socialistas y el Rey, al que no fueron invitadas las autoridades madrileñas, según Ferraz porque quien invitaba era la Comisión Europea… Y otro, con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la presidenta de la comunidad, el alcalde de Madrid, el presidente popular… Yo no sé si los políticos no sienten un apuro infinito por no comportarse como deben ni siquiera en un día como este. No hubo mensajes de enfrentamiento directo, pero ahí estuvo la sombra de la “teoría de la conspiración”.

Los reyes Felipe VI (3-d) y Letizia (d), presiden el acto conmemorativo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, creado como homenaje a las víctimas de los ataques de Madrid del 11 de marzo de 2004, celebrado este lunes en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid. Casa Real

Martes

Nuestros magníficos Bayona y Bergel se quedaron sin Óscar en Hollywood, eso les pasa por no elegir otros argumentos de película imbatibles. Como el del caso Koldo que llegó ayer al Senado en forma de: “Mira, Isabel, la mierda que te hemos encontrado”. Ayuso, claro. En Moncloa, donde se mueven hasta los pilares tras las informaciones sobre las comisiones de Koldo, el Delcygate, las 69 maletas, las conversaciones de la mujer de Pedro Sánchez con Globalia (parte del grupo Air Europa, clave en esta trama y que fue rescatado por el Gobierno con 475 millones), la actuación de Armengol comprando mascarillas inservibles, el cese de Ábalos en su día y su inquietante tranquilidad en cuanto ha cambiado de escaño y los nombres políticos que se van mencionando -Ángel Víctor Torres, Salvador Illa, María Jesús Montero, Marlaska, Puente… (échenle un ojo a The Objective, que fue quien destapó la trama hace ya dos años), consideran que la mejor defensa es un buen ataque. ¿Y a quién hay que atacar? Al puntal del PP, a Ayuso. Al más puro estilo Montoro ¿recuerdan cómo amenazaba el ministro de Hacienda de Rajoy?, pues Montero, también desde Hacienda, sigue su legado y apunta con el dedo… A Ayuso no puede, pero, ay, ahí está su novio y a él si le ha encontrado cositas… ¿Qué no debería decir nada, que eso es información confidencial de Hacienda? Ya… El Gobierno dice que todo lo que se dijo respecto a un presunto fraude fiscal del novio de Ayuso (¡de su novio, madre mía, de su novio!) se había publicado antes de que Montero hablara de comisiones y mascarillas…, pero lo ha analizado hasta el apuntador y se ha descubierto que a ella las ganas le desataron la lengua en los pasillos del Senado, antes de que se publicara nada. En fin, del fraude del novio y de las comisiones por mascarillas vendidas a Illa en su tiempo de ministro de Sanidad ¡que denunció el PP! ya hablaremos pero… no desviemos la atención. Además de que el caso Koldo aún va a dar mucho de sí, también tiene que preocuparnos que un ministro use información confidencial de un contribuyente. Montero, al más puro estilo Montoro… No son los funcionarios de Hacienda, ojo, son los que les ponen por encima…

Miércoles

A 24 horas de que se apruebe la ley de Amnistía, el caso Koldo ya está en Estrasburgo, mientras Bolaños y Pons se juntan con la mediación de un comisario europeo para ver si consiguen ponerse de acuerdo para la renovación del CGPJ. ¿No les parece que esto va de mal en peor?

Ilustración Koldo. Platón La Razón

Jueves

Pues hale, ya está ya se ha aprobado la ley de Amnistía en el Congreso y ya (dicho por los independentistas), se vuelve a la senda de luchar por la independencia. De momento, se convocan elecciones en Cataluña para el 12 de mayo… Que sí, que queda el Senado para que la retrase el PP y todo lo demás, pero la ley al gusto de Puigdemont está ahí… Y el PSOE ni siquiera bajándose los pantalones hasta el tobillo, ha conseguido poder aprobar los presupuestos…

Viernes

¿Cómo acaba la semana? Pues verán. Quedará para la historia lo de “Testaferro con derecho a roce” dedicado por el ministro Puente, siempre tan sutil, al novio de Ayuso… Ni se les ocurra decir lo que se les pasa por la cabeza que les bloquea en X. Y también la “desaparición” de Kate Middleton, que me tiene en un sinvivir… Más, la advertencia nuclear de Putin, que es un “putin” loco…