Miren, ya hasta tiene su Guardia Mora

Leo que durante su veraneo marroquí, Él gozó de la protección de veinte agentes de los servicios secretos del rey Mohamed VI, o sea, que tuvo su Guardia Mora. Uno imagina, porque es de mucho imaginar, que quizá alguno de sus agentes protectores participaron hace poco tiempo en la Operación Pegasus en la que se extrajo del móvil del presi amplia e íntima información que luego le llevaría, dicen, al giro sobre su postura en el Sahara.

Puede ser, por tanto, que haya gozado de una Guardia Mora (¿se acuerdan?) protectora y a la vez extractiva, una Guardia Mora que ahora no desfila a caballo y pomposamente ataviada, pero que está equipada con lo más moderno de la tecnología israelí.

Él ha probado la imperial majestuosidad de la Guardia Mora y Macarena Olona, las mieles voluptuosas del republicanismo y el feminismo a la gallega: su novio, el rockero vigués David Romero, que es todo eso y más, reconoce que hasta llegó a insultar alguna vez a la que fuera portavoz y diputada de Vox al verla en la tele, me imagino. Ahora se llevan muy bien. No hay nada que no arregle el frenesí sexual y los percebes con albariño. Pero ella, la Macarena, además de darle alegría a su cuerpo, nos ha brindado una pista clave para entender la negativa del PNV a hablar con Feijóo: «Los gallegos –ha dicho–entran sin avisar y cuando te das cuenta, estás perdida».

Andoni Ortuzar no quiere que un gallego le pierda. Ay, si Feijóo fuera de Neguri. En fin, ojito: empiezan con la Guardia Mora y terminan reinventado la democracia orgánica.