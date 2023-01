Núñez Feijóo: “El Gobierno nos cuesta 6.000 millones de euros de deuda al mes. Así gobierna cualquiera”

Alberto Núñez Feijóo insiste en el enorme gasto que supone para los españoles el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos

Desde que llegó Sánchez, su Gobierno nos cuesta 6.000 millones de euros de deuda cada mes. Así, en los últimos cuatro años. Y ésta es la decisión más irresponsable que puede adoptar un Gobierno porque supone dejar a los jóvenes sin empleo y sin expectativas de empleo, y con una deuda que van a tener que pagar antes de empezar a trabajar. Con 6.000 millones de euros al mes en deuda pública gobierna cualquiera.

Es evidente que vivir emitiendo deuda pública es más fácil que cumplir el déficit y no incrementar la deuda. Si las reglas fiscales de la Unión Europea del año 2011, que se le aplicaron a Rodríguez Zapatero, se aplicaran a Sánchez, no habría superado el 2022. Zapatero, con menos deuda pública que Sánchez, y con una economía menos endeudada, tuvo que congelar las pensiones –con el voto de Sánchez, por cierto– , bajar el sueldo de los funcionarios y hacer un ajuste de miles de millones de euros en el Presupuesto. Sánchez ha incrementado veintiséis impuestos, ha creado otros, pero no ha conseguido recuperar la economía de 2019 porque su proyecto es un fracaso.

Pero los españoles quizás prefieran que la economía se mantenga «dopada», como dice, a que la alternativa sea un PP que les anuncia ajustes para contener el endeudamiento.

Los ajustes en el gasto público improductivo no son impopulares. España no necesita veintidós ministerios, casi 1.000 asesores y decenas de altos cargos al servicio del Consejo de Ministros.

Con eso no se arregla el problema de la deuda.

Eso me dijeron en Galicia cuando suprimí el 50 por ciento de los cargos públicos, pero empezar por ahí es la mejor señal de que el compromiso de reducir el gasto público improductivo va en serio. No se puede pedir lo que tú no te aplicas a ti mismo. En el Presupuesto hay unos 25.000 millones de euros de discutible justificación. Por supuesto que hay que blindar el gasto en pensiones, en sanidad y en educación, pero también hay muchas partidas de gasto improductivo de las que se puede prescindir. Éste es el Gobierno más caro de la democracia, tenemos la Administración con el mayor gasto corriente de la democracia. Pues empecemos por ahí. Y luego, por supuesto, hay que apostar por políticas de crecimiento que ayuden a crear empleo de calidad. Ya lo hicieron el presidente Aznar y el presidente Rajoy.

Una de las medidas estrella del Gobierno de Rajoy fue, precisamente, la reforma de la Administración para simplificarla y reducir gasto improductivo.

En España se han incrementado en más de 380.000 el número de empleos públicos.

¿Sobran funcionarios?

En los próximos años van a producirse muchas jubilaciones, y tendremos que ajustar la contratación a las necesidades reales. Por ejemplo, tenemos que incrementar el número de médicos en España, especialmente en Atención Primaria, los pediatras de Atención Primaria y médicos de urgencias.