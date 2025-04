"Pasé 10 años sin soportar a mi marido": la crisis entre Michelle y Barack Obama que sustenta los constantes rumores de divorcio

Los rumores sobre una posible crisis matrimonial entre Michelle y Barack Obama llevan tiempo resonando con fuerza. Estas especulaciones han surgido, en parte, a raíz de imágenes en las que se ve a la ex primera dama sola o realizando viajes sin la compañía de su esposo, aunque lo que muchos consideraron "la gota que colmó el vaso" fue su ausencia en el funeral de Jimmy Carter, el pasado 29 de diciembre. Una teoría débil, sostenida con hilos finos pero lo suficientemente ruidosa como para que la propia Michelle decidiera pronunciarse.

"Gran parte de este año la gente no podía ni imaginarse que yo estaba escogiendo por mí misma, tenían que asumir que mi marido y yo nos divorciamos (...) No podía ser que una mujer adulta tome una serie de decisiones por sí misma, ¿no?", expresó en su pódcast, "Work in Progress”.

Con estas palabras, la ex primera dama desmiente las versiones que apuntaban a una separación inminente. Rumores que, aunque poco fundamentados en hechos sólidos, se apoyaban en momentos que generaron dudas. Y es que lo cierto es que la pareja sí ha atravesado etapas difíciles, algo que ambos han reconocido públicamente.

"Pasé diez años sin soportar a mi marido", confesó Michelle en 2022 durante una entrevista en "Revolt TV", refiriéndose a los años en los que Barack ejercía como presidente de Estados Unidos y la familia vivía en la Casa Blanca.

La tensión en su relación fue tal que recurrieron a terapia de pareja. Aunque Michelle ha sido la más abierta al hablar sobre estos desafíos, Barack también ha compartido su perspectiva. "Mientras las chicas estaban creciendo, ellas eran nuestra prioridad, como matrimonio, y creo que no comprendí del todo el nivel de estrés que manejaba Michelle", explicó en el programa "CBS Mornings", reconociendo que subestimó las dificultades del rol de primera dama: "Vivíamos en una situación que, simplemente, no era normal".

Barack y Michelle Obama en agosto de 2024 Gtres

Pese a ser muy discretos con su vida privada, la insistencia de los medios y el murmullo constante en torno a su relación los han llevado a hablar con mayor franqueza sobre aquellos momentos turbulentos. En abril pasado, el expresidente volvió a reflexionar sobre esa etapa: "Durante mis dos mandatos, acabé debiéndole cosas a mi esposa. Así que hemos estado intentando salir de ese agujero, haciendo cosas divertidas de vez en cuando".

Frente a la ola de especulaciones, los Obama han optado por la honestidad. Admiten que vivieron una crisis profunda, pero también dejan claro que su matrimonio logró superar ese bache, fortaleciéndose en el proceso. Muy lejos de un divorcio, su historia es más bien la de una pareja que eligió reconstruirse, lejos del ruido y los titulares sensacionalistas.