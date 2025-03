Barack y Michelle Obama, ¿están realmente a punto del divorcio?

La historia de amor de Barack y Michelle Obama es una de las más comentadas en la historia. La pareja ha dominado escenarios y titulares en todo el mundo más allá de su paso por la Casa Blanca, donde duraron ocho años y vivieron, según ha declarado la ex primera dama, “algunas de las etapas más duras de su matrimonio” debido a las largas jornadas de trabajo y viajes internacionales que debía cumplir el presidente.

Superado ese reto, ambos han sido protagonistas de un imperio mediático fuera del poder político en Washington con libros, películas y documentales que han sido creados sobre los altibajos de su matrimonio de 32 años. Y ahora, parece que un nuevo capítulo de esa historia se está viviendo entre la pareja que atraviesa por fuertes rumores de separación.

Recientemente Barack Obama fue visto en primera fila en un partido de Los Angeles Clipper, pero notablemente sin su esposa, Michelle. En su lugar, el exmandatario llegó acompañado del dueño del equipo, Steve Ballmer, y su esposa, Connie Snyder.

Former President Barack Obama, center, sits with Los Angeles Clippers owner Steve Ballmer, right, and Ballmer's wife Connie during the first half of an NBA basketball game between the Clippers and the Detroit Pistons, Wednesday, March 5, 2025, in Inglewood, Calif. (AP Photo/Mark J. Terrill) Mark J. Terrill Agencia AP

Cuando la presencia del exmandatario fue anunciada en la pantalla del estadio Intuit Dome, Obama se levantó de su asiento y saludó mientras la multitud le daba una ovación de pie.

El partido de la NBA fue la más reciente de varias apariciones públicas de Barack sin su esposa, lo que ha puesto su matrimonio bajo escrutinio. El demócrata, de 63 años, asistió solo a la segunda investidura del presidente Donald Trump en enero, después de que Michelle, una crítica abierta del republicano, decidiera no asistir al evento.

Los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, junto a la ex Secretaria de Estado, Hillary Clinton JULIA DEMAREE NIKHINSON / POOL Agencia EFE

Este hecho marcó el punto de mayor especulación sobre lo que sucede puertas adentro. La oficina de Michelle no ha ofrecido una explicación específica, mientras que CNN informó que se debió a un conflicto de agenda, ya que en ese momento la ex primera dama estaba en Hawái por unas "vacaciones prolongadas".

Otros apuntaron al hecho de que Michelle simplemente no quiso asistir debido a su aversión hacia Trump. "No se pueden exagerar sus sentimientos [sobre Trump]. No es alguien que ponga una sonrisa agradable y finja por el bien del protocolo", habría dicho en su momento una fuente a la revista "People". Y es que muchos recuerdan sus expresiones serias en la investidura de Trump en 2017 y hablan de ello como una prueba, después de que en su último discurso de convención en 2016 dijera la famosa frase: "cuando ellos caen bajo, nosotros nos levantamos".

Pero luego siguió otro evento importante del que también se ausentó. Michelle tampoco acompañó a su esposo al funeral del expresidente Jimmy Carter en la Catedral Nacional de Washington, y optó por quedarse en Hawái citando la misma excusa de unas "vacaciones prolongadas". Y aunque no es raro que la pareja poderosa asista a eventos de alto perfil por separado, la decisión de Michelle de romper con la tradición volvió a ponerlos en el centro de atención.

Former President Barack Obama talks with President-elect Donald Trump as Melania Trump listens and as former President Geroge W. Bush, Laura Bush, Vice President Kamala Harris, and second gentleman Doug Emhoff arrive, before the state funeral for former President Jimmy Carter at Washington National Cathedral in Washington, Thursday, Jan. 9, 2025. Jacquelyn Martin AP Photo

Más recientemente, la noche anterior al partido de baloncesto en Los Ángeles Barack fue visto cenando en el exclusivo restaurante Anajak Thai en Sherman Oaks con sus hijas, Malia y Sasha, pero, una vez más, sin Michelle, ocasionando nuevamente una lluvia de especulaciones.

Los más atrevidos hablan, incluso, de una supuesta infidelidad del ex mandatario a su esposa con la actriz Jennifer Aniston, algo que hasta el momento no tiene ningún piso de ser comprobado.

En medio de los rumores, hasta ahora infundados, sobre su relación, la última vez que la pareja se mostró cariñosa fue el pasado Día de San Valentín, cuando ambos publicaron mensajes románticos en redes sociales. "Treinta y dos años juntos y todavía me dejas sin aliento", escribió el expresidente en una publicación en X, junto con una selfie de ambos sonriendo.

"Si hay alguien en quien siempre puedo confiar, eres tú, @BarackObama. Eres mi roca. Siempre lo has sido. Siempre lo serás. ¡Feliz Día de San Valentín, cariño!", escribió ella con un emoji de corazón y la misma selfie.

En el pasado, Michelle no ha tenido problema en hablar con una franqueza radical sobre su matrimonio y asuntos personales con Barack. "Hubo 10 años en los que no soportaba a mi esposo", dijo la exprimera dama a la cadena de noticias Black Revolt TV en 2022, explicando cómo la crianza de los hijos puso a prueba su matrimonio con Barack, en uno de los momentos más honestos sobre el tema.

Michelle también escribió sobre cómo acudieron a terapia de pareja en sus memorias "Becoming", y tanto ella como Barack han sido honestos sobre el esfuerzo que requiere mantener una relación. Sin embargo, hasta antes de los rumores estas confesiones han sido vistas como una declaración más admirable y, en algunos casos, la más identificable con millones de matrimonios que atraviesan situaciones similares.

Barack y Michelle Obama Gtres

Como muestra de ello, la entonces primera dama aseguró en 2009 que "es injusto para la institución del matrimonio, e injusto para los jóvenes que intentan construir algo, proyectar una perfección que no existe... La imagen de una relación impecable es lo último que queremos proyectar". Solo el tiempo dirá si los Obama atraviesan una crisis, el final de su historia de amor o si todo se ha tratado de unas ausencias sacadas de contexto.