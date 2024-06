Los sábados de Lomana: Alvise Pérez, el fenómeno que despunta entre los jóvenes

En este universo político disparatado nos llegan las cartas de un presidente que no tiene vergüenza, pero sí nos da vergüenza a los demás, que no es capaz de redactar bien y se salta tildes y puntos. ¿Qué hemos hecho tan mal para merecer esto? Y en este desconcierto aparece un personaje que parece creado para el momento, Alvise Pérez. Ácrata total, cristiano y en contra de este sistema corrupto, funda un nuevo partido o grupo que se denomina «Se acabó la fiesta» y aspira a conseguir dos eurodiputados. Es muy probable que los consiga. No sabíamos muy bien si compararlo con Vox o con Podemos, que también alcanzó su primer éxito en las europeas. Escuchándole me da la sensación de que es un antisistema y anti «establishment» con ese espíritu de hartazgo que muchas veces nos invade. Es un discurso, como diría un francés, «déjà vu», pero con el que en estos momentos nos sentimos identificados porque dice verdades que a muchos nos hace identificarnos. Y sirve para derecha e izquierda.

Tiene 475.000 seguidores en Instagram. Le siguen muchísimos jóvenes. Este tipo de fenómenos surgen en estos momentos con políticos de quinta. Destapó muchos casos de corrupción y en un principio no le tomaron en serio, pero más tarde se comprobó que todo era cierto, como el caso del «Tito Berni». Es sevillano, de 34 años, y se define como analista y consultor político. Fue jefe de gabinete del grupo parlamentario de Ciudadanos en Valencia, con Toni Cantó. En 2019 se trasladó a Madrid. Sus polémicas declaraciones y discursos en redes lo han convertido en un personaje querido y odiado a partes iguales. El próximo domingo veremos en qué queda todo este fenómeno. Personalmente, le deseo lo mejor.

Esta semana se celebró una gran fiesta en la embajada de Portugal: los 200 años de la firma de porcelana «Vista Alegre», que tiene unas vajillas, juegos de te, velas y todo tipo de objetos de decoración para las mesas que a mí me encantan. Desde el momento que empezaron a llegar los invitados, durante tres cuartos de hora no paró de llover en tromba. Nadie se desanimó. Hacía mucho tiempo que no estaba en un cóctel con tantísima gente. Gran parte del Madrid conocido estaba allí y lo pasamos bien. Encontré amigos, algunos muy queridos, que hacía tiempo no veía. 500 personas dan para mucho. El embajador de Portugal, persona que aparentemente parece muy seria, estaba encantado de ver su residencia invadida y no dudó en ponerse a bailar.

Carmen Lomana con vestido blanco. Gtres

Otro de los eventos, más bien boda, recientes, resultó realmente entrañable. Se casó María Antonia Álvarez, única hermana del presidente del Corte Inglés, Isidoro Álvarez, y madre de Dimas Gimeno, sucesor de su tío como presidente. Digo que fue entrañable porque el novio tiene 84 años y ella no recuerdo, pero está divina. Él es viudo y ella separada desde hace años. Se conocieron en una oficina bancaria y están felices. El amor nos puede sorprender en cualquier lugar.