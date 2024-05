Él solo envía cartas de amor

Leo: «El Senado reclama al Gobierno documentos de Begoña Gómez. Solicita los escritos que haya dirigido a la Administración la mujer de Sánchez, así como las reuniones que haya mantenido desde 2019. También pide información de la presencia de Delcy Rodríguez en Barajas». Como el Gobierno es Él y solo Él mientras las amenazas de Puchi no vayan a más («no olvides, oh, Amado Líder, que todo se soluciona con dinero», le susurra Bolaños), habrá que colegir que lo que el Senado espera es una encendida carta de amor del Apolo de la Moncloa a su amada Bego, único documento que Él está dispuesto a aportar al Senado, al Congreso y al sursuncorda. Una carta de amor inspirada, por ejemplo, en El Cantar de los Cantares de Salomón: «A la yegua del carro del faraón, amiga, te comparo/ Hermosas tus mejillas entre el pelo/ Tu cuello entre collares/ Unos pendientes de oro a ti te haremos/ de plata los engarces».

Algo así. «Como azucena entre espinas/entre doncellas mi amiga», podría añadir. O «qué hermosa, amada mía/ son tus ojos dos palomas». Creo que el Senado, emocionado por el dulce embeleso del presi/Romeo, quedará satisfecho. Para aclarar los escritos dirigidos a la Administración por la Bego y lo referente a sus reuniones, cuentan las lenguas viperinas que Él ofrecerá su versión del tango «Flor de fango»: «Ni la máquina del fango/ de quienes buscan enlodar/ nos arrastrarán en un tango/ que no queremos bailar». Leo: «Sueños de libertad: Begoña confiesa un oscuro secreto a su marido». Me imagino la sonrisita del compañero de la sección de TV cuando urdió este titular. Colega, te delata el subconsciente. Ah, sobre la Delcy, nada de nada. Ni canto, ni flor, ni siquiera la maleta que regala LA RAZÓN. Como podría decir el mago Ábalos, no existió.