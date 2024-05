Lunes

“En las redes se juega duro y si no juegas duro pasas desapercibido y eres irrelevante". Son declaraciones del ministro Puente en un evento sobre redes sociales, en Salamanca, donde también dijo: “Si puedo daros un consejo es sed vosotros mismos (…) hay gente muy mala, que siendo ella misma llega a lo más alto (…) Milei, por ejemplo. Cuando salió, no sé en qué estado y previa la ingesta o después de la ingesta de no sé qué sustancias pensé, es imposible que gane las elecciones”. ¡Haleeee! Si es que a Puente le gusta jugar. También al golf, por cierto, en el club más exclusivo y conservador de Madrid, Puerta de Hierro, donde van las familias de dos apellidos y postre… ¿A que allí no se atreve a liarla jugando? Sus palabras de Milei han dejado de ser un juego, porque en Argentina se han tomado a mal “la agresión increíble de Óscar Puente a su presidente”. Demasiada palabrería gruesa en los juegos de Puente y poca actuación en sus competencias. Hoy mismo en Atocha, decenas de pasajeros han tenido que llegar a pie a la estación por una avería. ¿Qué dice Puente? Pues que no se habla de las muertes accidentales en el Metro de Madrid… Asumir no es lo suyo. Señalar sí, aunque una cosa sea la velocidad y otra el tocino.

Martes

A medio resolver la crisis diplomática que podía haber provocado el ministro Puente, Susana Díaz dice en 'Espejo Público' que “todo Gobierno tiene un dóberman”. Nada que añadir. Bueno, que a lo mejor en la “lista de insultos” que dijo recoger el ministro de transportes de los periodistas, ahora incorpora alguno de compañeros de partido.

En todo caso, hoy no es un buen día para el Gobierno socialista: El Supremo anula el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática; el TSJ; abre una investigación por revelación de secretos tras la querella de la pareja de Ayuso; la Justicia declara ilegal la prohibición del Gobierno de manifestarse ante la sede del PSOE en Ferraz; la Junta Electoral expedienta a Tezanos por la encuesta “flash” sobre la reflexión de Sánchez; demandan a Yolanda Díaz ante el TSJM por ocultar sus gastos y dietas en viajes cargados al erario; y Page pide que se le retiren competencias al ministerio de Cultura… Si algún socialista fuma, hoy no es el mejor día para que lo deje; aunque si fue vacunado contra la COVID con AstraZeneca, igual debería, porque la farmacéutica ha reconocido que “en casos muy raros puede provocar trombosis” Ya, ya, que son casos muy raros pero…

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Alberto R. Roldán La Razón

Miércoles

El presidente del Gobierno premia al presunto autor de su tesis, Carlos Ocaña, con el cargo de consejero de la compañía… Un caso claro de amiguismo. Tenemos otro de nepotismo por parte de Joaquín Leguina, que, al día siguiente de ocupar su cargo de la Cámara de Cuentas en la Comunidad de Madrid contrata como jefa de la Secretaría de Presidencia a su mujer. "Es la secretaria que he tenido toda mi vida”, se justifica; pues, hombre, te fastidias y coges otra o mejor te quedas con la que está…

Jueves

Pregunta, ¿cómo es posible que cada vez que alguien frena los desmanes del presidente Sánchez, este lo dinamite sin desdoro? Ahora le toca al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Como el presidente no es capaz de fijar el techo de gasto, al tener el Senado la prerrogativa de vetarlo, se quiere llevar la decisión al Congreso para que le apoyen sus socios. Y encima lo hace a través de una enmienda a la Ley de Paridad, instrumentalizando el feminismo y saltándose la doctrina del Constitucional, que deja claro que los proyectos de ley no se pueden enmendar con cuestiones que no estén relacionadas con la ley. Se queja el senador popular Jaime de los Santos, quien asegura “que Sánchez nunca se ha creído el feminismo. Ahí están las leyes del “solo sí es sí” y la Ley Trans para demostrarlo”.

Fuera de la política, me duele la muerte de Rosy, una mujer con depresión, hallada muerta en su vehículo en las mismas circunstancias que su madre hace seis años… Muchos se preguntan ¿una madre se puede suicidar sabiendo el daño que le hace a sus hijos? Cuando la depresión arrecia no se ve nada, ni siquiera a los hijos…

Viernes

Opa hostil del BBVA sobre el Sabadell. Alguno de ustedes pensará ¿y a mí que me importa? Pues le importa. Nos importa a todos la seguridad de los bancos, los puestos de trabajo… El Gobierno valora frenarla. Veremos. Prometerán, pero todo depende ahora de los resultados de las elecciones catalanas…