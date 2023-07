¿Por qué Ariana Grande y Dalton Gomez habrían decidido poner fin a su matrimonio?

Desde hace varios meses, los rumores de una posible separación entre la talentosa actriz y cantante Ariana Grande y su marido Dalton Gomez han estado circulando. La especulación se intensificó cuando Ariana fue fotografiada en varias ocasiones sin su anillo de bodas, lo cual despertó aún más las sospechas. La última de estas apariciones se dio durante la final del campeonato de Wimbledon, donde Ariana fue vista en las gradas junto a Andrew Garfield, sin rastro de Dalton ni de su anillo.

Según fuentes de TMZ, tan solo un día después del evento, se confirmó que Ariana Grande y Dalton Gomez se habrían separado el enero pasado. Aunque la pareja aún no ha firmado los papeles de divorcio, se espera que hagan oficial el fin de su matrimonio muy pronto.

Durante el 2023, Ariana y Dalton habrían intentado solucionar sus diferencias, pero al parecer no lograron llegar a un acuerdo y la separación se convirtió en la única opción, aunque las fuentes confirman que se llevan bien y que mantienen contacto directo.

Las razones exactas de su separación aún son desconocidas, pero algunas teorías sugieren que sus estilos de vida podrían haberlos distanciado. Dalton se ha mantenido lejos de los paparazzi, prefiriendo no aparecer junto a Ariana en eventos y galas de Hollywood. Esta dinámica ha sido constante desde el inicio de su relación, pero todo indica que las grabaciones de la película "Wicked" pudieron haber sido el punto de inflexión. Esta producción ha requerido que Ariana pase mucho tiempo fuera de casa, lo cual habría supuesto que Dalton se distanciara todavía más de ella.

A pesar de los informes de TMZ, algunos hechos no concuerdan del todo. En mayo de este año, Ariana compartió una historia en Instagram donde mostraba una foto de ambos celebrando su segundo aniversario de bodas. Además, se ha observado a Ariana en ocasiones anteriores sin su anillo de bodas, como en un video de TikTok de 2022 donde realizaba un tutorial de maquillaje. Ante las preguntas de sus seguidores sobre su anillo, Ariana respondió que no lo estaba usando porque estaban limpiándolo y que no se divorciaría antes de empezar.

Ariana y Dalton comenzaron su relación en enero de 2020 y tuvieron una boda discreta en mayo de 2021. Aunque Ariana nunca reveló muchos detalles sobre su relación con Dalton, sus fans encontraron pistas en la canción "Worst Behavior" de 2021, que describía cómo era su relación.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha hecho comentarios públicos sobre los rumores de su separación. Sin embargo, todavía se pueden encontrar varias fotos de Ariana con Dalton en sus redes sociales. El futuro de su relación sigue siendo un misterio y solo el tiempo revelará si Ariana y Dalton lograrán reconciliarse o si han decidido seguir caminos separados.