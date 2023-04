¿Qué le ha pedido Almodóvar a su hermano si muere antes que él?

Pedro Almodóvar está de promoción de su libro de relatos "El último sueño". Este fin de semana acudió al programa "A Vivir" de la Cadena Ser y mantuvo una larga conversación con Javier del Pino en la que abordaron temas como los planes de futuro, sobre su vida y sobre la muerte.

El libro, de carácter personal, no es una autobiografía, aunque el cineasta hable de sí mismo a través de los cuentos. Y, según él mismo insistió no tiene intención de escribir nunca ninguna autobiografía ni de que su vida se traslade a la gran pantalla.

"Se lo tengo dicho ya a mi hermano Agustín en el caso de que desaparezca antes que él: los biopic sobre mí están prohibidos", confesó Almodóvar . El cineasta también ha explicado que le han propuesto en varias ocasiones biografías sobre él y siempre las ha rechazado. "Primeramente porque me aburro mucho a mí mismo como tema, como para estar un montón de meses o de horas hablando con alguien. Y después también por pudor".

Además, el director manchego ha revelado que es "muy sincero" escribiendo y que no le gustaría implicar a la gente que le rodea ni contar cosas sobre la vida de esas personas.

Sobre la muerte asegura que piensa en ello y en el tiempo que le queda por disfrutar. "Me pregunto mucho cuánto me queda de vida, en qué condiciones la voy a vivir, cuántas películas voy a hacer. Me pregunto también si la última película que haga seguirá siendo una película, como hasta ahora, en la que yo me reconozca en lo bueno y en lo malo".