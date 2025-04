¿Quién es Ellie de 'The Last of Us' y cuál es su patrimonio ?

En cualquier elenco de una serie actual es perfectamente sencillo encontrar a todos y cada uno de los arquetipos del mundo de la interpretación. La estrella de moda, el veterano al que resucitan para despedirse por todo lo alto o incluso el que va siendo relegado a papeles más sencillos con el paso de los años. Pero uno de los arquetipos de los que nos solemos olvidar es el del actor promesa.

Hay que ser honestos: no todo el mundo está hecho para interpretar un papel. El primer casting supone cada año una verdadera prueba de fuego para cientos de miles de niños. ¿Sabrá estar a la altura? ¿Podrá olvidarse momentáneamente de su infancia y asumir con seriedad la tarea que se le imponga? Sea como fuere, es casi seguro decir que la carrera de Isabella May Ramsey, más conocida como Bella Ramsey, está predestinada a seguir gozando de un gran reconocimiento.

La protagonista indiscutible de 'The Last of Us' lleva menos de una década de trayectoria como actriz, pero eso no quita que haya podido establecerse como una de las intérpretes promesas del panorama internacional. Repasamos en este artículo sus otros logros profesionales, al igual que la fortuna que ha conseguido amasar con tan solo 21 años.

Ganó un prestigioso galardón durante su adolescencia

El debut de Ramsey se fraguó en 2016, después de que HBO diera el visto bueno para que la británica (nacida en Nottinghamshire) encarnase a Lyanna Mormont en la mítica serie de fantasía 'Juego de tronos'. El periódico estadounidense The Hollywood Reporter llegó a denominar a Bella como "la estrella revelación de la temporada 6".

Al año siguiente, su talento le permitió participar en la ficción de Netflix 'The Worst Witch', donde interpretó a la aprendiz de bruja Mildred Hubble. Este papel supuso un antes y un después en la carrera de Ramsey, debido a que le permitió hacerse con un BAFTA infantil a mejor intérprete joven.

Hace ya cuatro años, la actriz confirmaba su participación en la adaptación televisiva de 'The Last of Us', saga de videojuegos desarrollada por Naughty Dog. En la serie, Bella se pone en la piel de Ellie Williams, una joven inmune a una infección que ha asolado unos Estados Unidos actualmente postapocalípticos.

Su lado más personal

En cuanto a su vida personal, se sabe que la actriz es dueña de un perro, Skipper, adoptado durante el rodaje de 'The Last of Us' en Calgary. En una entrevista concedida a The New York Times, Ramsey confesó considerarse una persona de género no fluido. En 2023, la actriz haría pública su preferencia por pronombres neutros, aunque más tarde dejó claro que cualquier pronombre le resultaba válido, declarando que "es imposible malgenerizarme".

Bella Ramsey junto a su perro Skipper Instagram

Pese a considerarse una actriz siempre en constante evolución, Bella Ramsey ha logrado amasar 3 millones de dólares gracias a todas sus papeles en televisión. Habrá que estar atentos en el futuro para saber lo que le depara a la joven. Sin embargo, es seguro que seremos testigo de ello durante los próximos años.