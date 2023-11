Las redes sociales linchan a Pilar Rubio

Las redes sociales se han incendiado después de la reciente actuación de Pilar Rubio en el programa 'El Hormiguero', donde la presentadora realizó un número de "Finger Tutting" que no fue muy bien recibido por el público y los espectadores en línea.

La controvertida presentación tuvo lugar el pasado miércoles, cuando Pilar Rubio decidió mostrar su destreza en el "Finger Tutting". Sin embargo, su interpretación no fue recibida con el entusiasmo que esperaba.

La presentadora explicó: “Esta disciplina se basa en la disociación de las distintas falanges de los dedos, y he escogido especialmente esta performance porque es algo que la gente puede practicar en su casa”.

El vídeo de la actuación, publicado en el perfil oficial de 'El Hormiguero', ha superado las 50.000 reproducciones, pero lo que más ha llamado la atención son las numerosas críticas que ha acumulado.

Algunos de los comentarios incluyen: "¿Alguien más piensa que Pilar está ya muy, muy aburrida? Parece que es cascarilla en el juego del pilla-pilla.", "Vosotros le llamáis 'finger tutting'. Nosotros 'hacer chorradas con los deditos'. A lo mejor no tiene tanto glamour, pero se entiende más fácil." o "Lo he intentado en mi casa, y me ha salido mejor que a ella."