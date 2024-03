Shakira "culpa" a Piqué de frenar su carrera musical: "Me arrastraba, ahora soy libre"

La estrella colombiana Shakira ha sorprendido a todos con unas inesperadas declaraciones durante su aparición en el programa 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon, mientras promocionaba su último álbum, 'Las mujeres ya no lloran', que salió a la luz el pasado 22 de marzo.

Durante la entrevista, Shakira se sinceró sobre su proceso de reconstrucción personal a través de la música, afirmando que "necesitaba sentirme mejor" y que este nuevo disco ha sido su "catarsis". Además, hizo hincapié en la importancia de que las mujeres decidan cuándo y cómo expresar sus emociones, señalando que "ahora les toca llorar a los hombres" porque "lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres".

Sin mencionar directamente a su expareja Gerard Piqué, la cantante dejó entrever su malestar al admitir que "ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma" mientras estaba casada. Afirmó que ahora se siente libre y puede trabajar verdaderamente. "No tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad", ha dicho "culpando" al exfutbolista de haber tardado 7 años en lanzar un nuevo disco. Unas declaraciones que vuelven a situar a Piqué en el centro de la polémica, aunque hasta el momento el exfutbolista no ha respondido públicamente.

La presencia de sus hijos en el álbum también fue tema de conversación. La de Barranquilla reveló que la canción 'Acróstico' fue escrita para Milan y Sasha, quienes la escucharon en el estudio y decidieron participar en la grabación y en el videoclip. Entre risas, la cantante mencionó que los niños ya están pensando en sus royalties para comprar un coche en el futuro. "Yo les he dicho que no se lo voy a comprar. Si queréis tener un coche o un móvil tendréis que ganároslo vosotros. Entonces me dice que cuando llegan los royalties, que tienen que ahorrar para el coche".