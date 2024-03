"Las mujeres ya no lloran": el nuevo disco de una Shakira empoderada

Shakira acaba de sacar un nuevo disco inspirado en su verso de "Bizarrap session 53": "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Este se trata de su primer álbum después de 7 años, en él, la colombiana muestra su faceta más empoderada cerrando con este proyecto su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.

En este duodécimo álbum, Shakira ha realizado diferentes colaboraciones. entre ellas con Karol G ("TQG"), Rauw Alejandro ("Te Felicito"), Cardi B ("Puntería") y Ozuna ("Monotonía").

Además de estos artistas, los propios hijos de la colombiana, Milan y Sasha, han participado en el álbum cantando y tocando el piano en la canción "Acróstico". "Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites, estoy, viniste a completar lo que soy" cantan al unísono en la canción.

La cantante ha llenado "Las mujeres ya no lloran" con letras de empoderamiento femenino y de la infidelidad y relación con Piqué. "Me enseñaste que el amor no es una estafa y que, cuando es real, no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad", es una de las frases, perteneciente a "Acróstico" con las que pretende mostrar lo que sintió tras esta complicada ruptura y su posterior recuperación.

"Notaba que mis experiencias se reflejaban en estas canciones" dice en una entrevista con Zane Lowe, "y de muchas mujeres que estaban pasando por situaciones similares a las mías".

En la colaboración con Bizarrap, la colombiana se dirige a Piqué de una manera directa: "No es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique". También le dedica "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena" a Clara Chía, la mujer con la que la engañó . Pero, nunca dejando de lado esta fuerza que quiere transmitir en el disco: "Una loba como yo no está pa' tipos como tú".

"La última", tal y como su nombre indica, se trata de la última canción que la colombiana le dedicará a el exfutbolista. En esta, Shakira asume lo ocurrido "se nos perdió el amor a mitad de camino como es que te cansaste de algo tan genuino", canta dirigiéndose a Piqué dolorida.

El disco ha salido a la venta con el nombre de diferentes piedras preciosas: la edición rubí, zafiro, esmeralda y diamante. Con esto Shakira muestra lo que quiere transmitir con él, debido a que para ella el rubí significa pasión, el zafiro vulnerabilidad, la esmeralda confianza y el diamante fuerza.

En estas 16 canciones, 12 de ellas colaboraciones, la artista se atreve a realizar diferentes géneros como bachata, reguetón, trap, pop y electro. En sus cuatro canciones en solitario: "Tiempo sin verte", "Nassau", "Cómo dónde y cuándo" y "La última", se decide por el pop-rock que le caracteriza desde sus inicios en los años 90.