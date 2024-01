Sofia Richie anuncia su primer embarazo junto a Elliot Grainge

Sofia Richie, la reconocida modelo de 23 años, ha compartido una emocionante noticia que ha sorprendido a sus seguidores: está esperando su primer hijo con su marido, Elliot Grainge. La revelación se hizo en una entrevista exclusiva con Vogue, donde la pareja anunció que están esperando una niña.

En una publicación en Instagram, Sofia compartió una imagen de la sesión fotográfica de la revista junto con un conmovedor mensaje: “¡Nuestros corazones están llenos de tanto amor! ¡Muy agradecido por todo su apoyo! No puedo esperar por este próximo capítulo de la vida”. La pareja, que se casó en una ceremonia espectacular en Francia el año pasado, expresó su alegría ante la llegada del nuevo miembro a la familia.

La modelo, actualmente con seis meses de embarazo, reveló que decidieron mantener el embarazo en secreto por un tiempo para "proteger" su espacio y salud mental. En la entrevista con Vogue, Richie compartió sus pensamientos sobre la experiencia del embarazo, admitiendo que fue un proceso lleno de sorpresas y emociones.

"Tanto Elliot como yo pensábamos que sería un niño, así que fue un verdadero shock descubrir que esperábamos una niña", confesó Sofia. "Mi sueño siempre fue tener una hija, y Elliot también está emocionado por tener una niña".

La modelo, que ha mantenido su barriga cubierta con abrigos y suéteres voluminosos, expresó su entusiasmo por explorar nuevos estilos de moda ahora que la noticia ha salido a la luz. "Ahora que lo anunciamos, tengo muchas ideas", compartió Sofia. "Estoy a punto de divertirme un poco ahora que puedo extender mis alas y volar".

La pareja, que hizo pública su relación a principios de 2021, ha compartido detalles sobre cómo evolucionó su romance desde una amistad hasta el matrimonio. Sofia Richie y Elliot Grainge se comprometieron en abril de 2022, y la diseñadora de moda anunció la noticia a través de Instagram con la leyenda: "Para siempre no es suficiente".

La boda de la pareja tuvo lugar un año después en una ceremonia en Francia, con la presencia de invitados de primer nivel, incluyendo a Paris Hilton y Cameron Diaz. Sofia deslumbró con un vestido personalizado de Chanel en la celebración.

Antes de su relación con Grainge, Sofia Richie estuvo en el ojo público por su romance de tres años con Scott Disick, estrella de "Keeping Up with the Kardashians". La modelo fue fotografiada con frecuencia junto a los hijos de Disick y Kourtney Kardashian antes de que la pareja se separara en 2020.