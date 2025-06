De Tomás Páramo a Belén Écija, el día de su boda: “Cuando la vida apretaba, apareciste tú”

Tomás Páramo y su mujer María García de Jaime han vivido con especial emoción la boda de Belén Écija y Jaime Sánchez, celebrada en Menorca el 14 de junio. "Se casa una de mis mejores amigas", anunció en redes. La ceremonia religiosa tuvo lugar a las cinco de la tarde en la iglesia de San Climent, en el municipio de Mahón, aunque la noche anterior los invitados disfrutaron de una preboda en la playa, en el Chiringuito Som Sis.

Belén Écija en su boda con Jaime Sánchez. Gtres

Un año después de comprometerse y seis desde que iniciaron su historia de amor, la pareja se dio el "sí, quiero". La novia llegó al altar con un diseño de Valenzuela, la firma favorita de su madre, y del brazo de su padre, el productor Daniel Écija. Belén Rueda lució un vestido drapeado en color mostaza con falda cruzada. Completó su estilismo con un tocado tipo casquete con redecilla en rojo intenso, unas sandalias de tiras en rojo burdeos y clutch dorado.

Belén Rueda en la boda de su hija en Menorca. Gtres

Tomás Páramo y la hija de Belén Rueda mantienen una estrecha amistad que se remonta casi a sus años adolescentes y presumen de ella en sus redes sociales, donde comparten sus planes y divertidas instantáneas. El empresario fue incluso testigo de la pedida de mano de la novia, que se celebró en la casa que tiene Daniel Écija en la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Tomás Páramo. Jesús G. Feria Fotógrafos

Por eso, además de estar presente en el enlace de su amiga, ha aprovechado para haber un bonito brindis por la amistad en su cuenta de Instagram: "Cuando la vida aprieta, no siempre somos capaces de ver que, en el fondo, es un regalo para alcanzar la luz. Y fue ahí, en medio de ese momento difícil, donde apareciste tú, Belén, en mi vida… en nuestra vida. En un tiempo en el que no podíamos ser, en tu casa, contigo y con tu familia, encontramos un refugio. Un lugar seguro. Un lugar donde respirar".

Su dedicatoria continúa con estas palabras: "Cada mañana, a las 7, te recogía para ir a la universidad. Y aunque no éramos precisamente los mejores estudiantes, sí éramos expertos soñadores. Soñadores de los buenos, de los que creen en los imposibles. Y tanto soñamos, que hoy —casi diez años después— estamos aquí. Gracias por tu amistad. Por tu luz. Por estar siempre. Hoy será el mejor día de vuestra vida… y también de todos los que os queremos. Y no sabes cuánto me emociona poder estar a vuestro lado en un día que lo será todo".

María G. de Jaime sorprendió en Menorca con un original diseño inspirado en las Mil y una noches compuesto por un cuerpo marrón de escote caído, mangas globo y lazada trasera, que combinó con unos pantalones bombachos calados en crudo y un llamativo fajín naranja de estampado floral. El viaje a esta paradisíaca isla ha sido para la pareja como una auténtica luna de miel. "De viaje de novios literal", comentó María.

Otros de los invitados fueron Dafne Fernández, Francis Lorenzo y Josefa Martínez, Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega, Juanma Iturriaga, Marina Baeza y Ana Jara Martínez o Lucía García de Jaime, una de las primeras en desplazarse hasta Menorca.