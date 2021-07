Jorge Javier no estará en la final de ‘Supervivientes’: ¿Rocío Flores le ha vetado?

Gente

Jorge Javier Vázquez se despidió ayer de los cuatro finalistas de ‘Supervivientes’ que estarán en la gala del próximo viernes. El presentador catalán se perderá por primera vez en la gran final del reality, algo que ha provocado diversos rumores en torno a su ausencia.

Desde que empezó ‘Supervivientes’, se ha rumoreado que Rocío Flores había puesto como condición para ser colaboradora del reality que Jorge Javier no estuviera los días que ella acudiera al programa. Este rumor se ha acrecentado después de que ayer de que el presentador se despidiese de Gianmarco, Olga Moreno, Melyssa y Lola, finalistas del reality. Pero, ¿estos rumores son ciertos?

Para acallar las voces que dan veracidad a este hecho, Jorge Javier salió al paso en la gala de la pasada noche y dijo que el viernes tiene unos compromisos teatrales: “Estaré en Barcelona representando ‘Desmontando a Séneca’ en el teatro Tívoli. Un compromiso ya adquirido con muchísima anterioridad y que, en cualquier caso, la verdad es que tengo que decir que también voy a estar muy feliz en Barcelona representando mi función”, afirmó.

Además, aprovechó para desmentir los rumores sobre el veto de Rocío Flores: “Aquí no demos pábulo a las teorías conspiranoicas de que me ha vetado Rocío Flores o la familia Flores. No, no, no, no”, dijo en un momento de la emisión.

También, aprovechó para soltar una pulla hacía la hija de Antonio David Flores: “Tenemos que tener un manual para saber lo que le gusta lo que no le gusta a Rocío Flores”, dijo dejando entrever que la relación entre ellos sigue siendo muy fría debido al documental de su madre.

En su lugar estarán Carlos Sobera junto a Lara Álvarez presentando la gran final de ‘Supervivientes’. A pesar de perderse la gala, aseguró que la verá en casa por televisión.