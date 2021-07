Antonio David se encontrará con Olga Moreno en Madrid y Rocío Flores estará en el plató de ‘Supervivientes’

Egos TV

Por fin

Quedan pocas horas para que toda España pueda conocer al ganador de ‘Supervivientes 2021′. Melyssa Pinto, Gianmarco Onestini, Lola Mencía y Olga Moreno son los cuatro candidatos a alzarse con el ansiado premio de 200.000 euros. En el caso de Olga o Lola, tendrán que superar en primer lugar la prueba de la audiencia, ya que ambas son las dos últimas nominadas de la edición.

Lola Mencía y Olga Moreno en la primera parte de la final de 'Supervivientes 2021'

Una final que ha generado tanto aplausos como críticas. La salvación de la mujer de Antonio David el pasado miércoles llevó a muchos -la gran mayoría defensores acérrimos de Rocío Carrasco- a afirmar que se estaba haciendo “tongo”. Los más críticos con el formato aseguran que Olga no ganará, o, mejor dicho, que “no la dejarán ganar”. Una frase de interpretación libre.

Sea como fuere cabe destacar que parte de la familia Flores-Moreno se encuentra instalada en la capital t bajo el mismo techo, tal y como ha podido saber este periódico. Dos de las hermanas de Olga, Raquel y Aranza, ya están juntas en estos momentos en Madrid. Las dos ya son conocidas para el gran público, en el caso de Raquel, por ser la hermana más guerrera y justiciera durante todos estos meses a raíz del linchamiento y los insultos hacia su hermana, Rocío Flores y al resto de la familia. A Aranza toda España la conoció hace unos días, cuando delante de toda España se reencontró con la empresaria después de casi cuatro meses sin verse.

Y hablando de Antonio David, él también está en Madrid desde hace unos días. Junto a las hermanas de Olga, sobrina y al joven David Flores, entre otros, visionarán juntos en casa de unos amigos el que sin duda será un día inolvidable para la concursante de ‘Supervivientes 2021′. El antiguo colaborador de ‘Sálvame’ no se acercará hasta Telecinco. En primer lugar porque la entrada no la tiene permitida, y en caso de ser así tampoco lo haría. Por su parte, Rocío Flores será la representación familiar en el plató y la encargada de recibir a su querida “Oa” cuando esta entre. A partir de la madrugada del sábado ya podrán estar todos juntos para ponerse al día y también para contarle a Olga Moreno todo lo que ha sucedido en España durante estos casi cuatro meses de ausencia en Honduras, que no es poco.

Rocío Flores y Antonio David

Añadir que, después de la resaca emocional que tendrá la familia el próximo sábado tras la gran final del concurso, tendrán que esperar antes de regresar a su Málaga de alma, ya que por todos es sabido que el debate final de ‘Supervivientes’ se graba, si no es al día siguiente de la final, a los dos días.