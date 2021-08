Gente

Ausencia

La razón por la que Ana Bernal no volverá a la docuserie de Rocío Carrasco: "No me veo"

‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión y la crónica social. La serie documental de la hija de la más grande estuvo en boca de todos y desencadenó un profundo debate social sobre la violencia de género y vicaria en el que intervinieron importantes personalidades, como la ministra de Igualdad Irene Montero. En el plató se contó con conocidos colaboradores de la prensa del corazón y otros tantos expertos en la materia, como Ana Bernal Triviño, que causó sensación y rechazo entre los espectadores a partes iguales.

Ana Bernal Triviño se ha convertido en uno de los rostros más icónicos de la serie documental de Rocío Carrasco, pero su andadura en este reportaje ha llegado a su fin. Tal y como ella misma ha indicado en sus redes sociales, la periodista experta en violencia de género no formará parte de la segunda temporada ‘En el nombre de Rocío’, básicamente porque no han contado con ella: “A mí nadie me ha invitado a la segunda temporada”, ha señalado, recalcando que “no he rechazado a nadie porque a mí nadie me ha pedido que vaya”.

Como bien se ha adelantado desde Telecinco, la segunda tanda de episodios de la serie documental estará centrada en los conflictos familiares que Rocío Carrasco todavía mantiene con algunos parientes como Amador y Gloria Mohedano, Ortega Cano, Rosa Benito o sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando. El asunto de la violencia de género no será el eje principal de ‘En el nombre de Rocío’, así que no parece necesaria la presencia de expertos como Ana Bernal Triviño en el plató.

Rocío Carrasco en el plató de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'

“Yo no me veo en un programa sobre la familia de Rocío Carrasco. Yo soy especialista en violencia de género, no en prensa del corazón. Mi perfil no encaja en esa segunda temporada”, ha puntualizado la periodista. Además, Ana Bernal Triviño también ha querido aclarar que su agenda laboral no le permitiría participar incluso si se lo ofrecieran: “Yo no soy solo periodista, tengo mi universidad como trabajo principal”.

Por último, Ana Bernal Triviño ha pedido que se dirija el foco hacia las cuatro mujeres han sido asesinadas en las últimas horas y que podrían ser víctimas de violencia de género. “Da igual que yo esté o no esté (en la segunda temporada de la serie documental). El mundo sigue y hoy toca hablar de las cuatro mujeres asesinadas).