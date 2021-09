Gente

'Sálvame'

Nuria Marín revela por qué no se casa con su novio: “Por culpa de Kiko Matamoros”

‘Sálvame’ es una caja de sorpresas. De vez en cuando, alguno de los colaboradores o presentadores suelta ‘una bomba’ inesperada que deja atónitos a todos los presentes en el plató, y en esta ocasión ha llegado el turno de Nuria Marín, la presentadora que sustituye a Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla. La catalana ha aludido a su pareja como “novio”, y Víctor Sandoval la ha corregido: “Dirás tu marido”. Sin embargo, ella y el hombre en cuestión nunca han pasado por el altar, tal y como ha confirmado en pleno directo, y ha culpado a Kiko Matamoros de su estado civil de soltera.

“Esto va en serio. Yo el próximo 24 de febrero de 2022 voy a hacer 21 años con mi pareja, y una vez pensamos en casarnos por el tema de papeles y demás, pero al final no me casé por culpa de Kiko Matamoros”, ha revelado Nuria Marín. Sus compañeros no daban crédito y le han pedido que se explique. ¿Cómo pudo influir el tertuliano en una decisión tan íntima y personal como darse el ‘sí, quiero’ con la persona que amas? Por lo visto, la mala suerte que él corrió en su matrimonio con Makoke espantó a la presentadora a la hora de seguir sus pasos.

Kiko Matamoros y Makoke, en una imagen de archivo / Gtres

“Cuando Kiko se casó con Makoke llevaban también veinte años, y al año después de casarse se separaron. Te juro que me dio mal fario y le dije a mi pareja: mejor no nos casamos”, ha explicado Nuria Marín. Por su parte, el aludido ha recordado que lo suyo “venía de antes”, apuntando una vez más que su relación con la exazafata del ‘Telecupón’ hacía agua tiempo antes de separarse. ¿Se animará la presentadora a dar el paso ahora que sabe que la relación de Kiko Matamoros y Makoke era insalvable independientemente de su matrimonio?