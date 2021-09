Fuerte bronca entre Isaac y Manuel (”Isla de las Tentaciones”) en redes

Gente

Tensión

Isaac y Manuel, quienes participaron en la última edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, tuvieron una fuerte bronca a través de Instagram dos días atrás. Ambos se intercambiaron comentarios ofensivos en las historias de sus respectivos perfiles, dando cuenta de la mala relación que existe entre ellos. La discusión hizo Lucía, exconcursante del reality de Telecinco y expareja de Manuel, interviniera, aunque curiosamente en lugar de defender a Isaac, su actual pareja, dejó un comentario criticando la forma de actuar de este.

La mala relación entre Isaac y Manuel no es una novedad: tras ‘La Isla de las Tentaciones’ estuvieron cerca de llegar a las manos en pleno directo en uno de los debates sobre lo ocurrido en la isla. Este encontronazo ha levantado mucha expectación entre los seguidores del reality, puesto que ambos se verán las caras en la siguiente temporada, que se estrenará el próximo 6 de septiembre bajo el nombre de ‘La Última Tentación’.

Isaac se mete con el físico de Manuel y Lucía le reprende

Isaac prendió la mecha después de que dejara caer que Lord Farquaad, un personaje de la famosa película ‘Shrek’, se parecía a Manuel. En respuesta a uno de sus seguidores, afirmó: “1.30 cm y cabezón, me recuerda a alguien y ahora mismo no caigo”.

Lucia defendiendo a Manuel tras la historia de Isaac . Que ganas de saber que ha dado lugar a esta situación pic.twitter.com/gaXfrD2cGo — Sweet 🥀 (@sweetsrlt) September 1, 2021

Tras esto, Manuel no se quedó callado y le respondió: “Me llega que hay gente que no para de mencionarme en sus historias. Solo decirte a ti, que sé que vas a ver esto porque eres un friki: yo en mis historias no menciono a mierda. Un beso, campeón”.

Después del cruce de comentario, intervino Lucía, también utilizando las historias de su perfil en Instagram, para defender a Manuel sorprendentemente: “Meterse con alguien por su físico solo demuestra la inseguridad y la baja autoestima de quien critica”.