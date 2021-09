La “reinona” Carmen Borrego regresa a ‘Sálvame’

Gente

TV

El viernes anunciaban en ‘Sálvame Diario’ la incorporación en el programa de dos nuevos colaboradoras, Alba Carrillo y Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos era la más sorprendente ya que su salida del programa fue un auténtico caos, aseguraba por aquel entonces que había sentido miedo de sus compañeros y por eso decía irse a ‘Viva la vida’.

En cuanto al motivo por el que ha decidido irse a ‘Sálvame’ ha asegurado que es, entre otros, económico: “Todos los que estamos en esta profesión llega un momento en el que te hacen una oferta y la piensas. La productora de ese programa no me ha dicho que deje ‘Viva la vida’, lo que pasa es que luego no se ha querido llegar a un acuerdo aquí, no pasa nada, ha sido todo muy rápido”.

De esta manera, este fin de semana se despedía del programa donde ha estado colaborando los fines de semana y aseguraba que había sido por una falta de entendimiento: “Me hubiera gustado continuar, no ha podido ser posible. Me da mucha, le debo mucho a ‘Viva la vida’. A mi este programa me ha hecho aprender mucho, mucho más de lo que he aprendido antes”.

Carmen Borrego ha regresado a #Sálvame por la puerta grande 😍 https://t.co/O1fzVP2er9 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 6, 2021

Esta misma tarde, Borrego ha regresado a ‘Sálvame’ como colaboradora tras más de dos años después de su abandono y lo ha hecho por la puerta grande. Recibida con honores y ataviada con corona y capa, la nueva colaboradora llegaba en una carroza de caballos y se sentaba en su nuevo trono ante los aplausos de los allí presentes.

En su “reestreno”, la hija de María Teresa Campos ha reconocido qué fue lo que falló en su anterior etapa en las tardes de Telecinco: “Mi error fue empezar en un programa que es duro, para mí es uno de los más importantes de la tele, y no estaba preparada”.

Ahora, Carmen se encuentra más fuerte y segura de sí misma, y así lo ha querido demostrar en su vuelta a plató. Por aquel entonces tuvo su propia sección, ‘Desafío Borrego’, espacio donde se propuso mejorar tanto física como psicológicamente. Esta vez y por el momento, tendrá su papel como colaboradora pero quién sabe si regresará de nuevo con un espacio propio. Tiempo al tiempo.