Belén Esteban estalla contra Ylenia en ‘Sálvame’

La guerra entre Mediaset e Ylenia Padilla no ha hecho nada más que empezar. Después de abandonar el programa ‘Viva la Vida’, hace tan solo unos días la ex concursante de realities reapareció en redes sociales para cargar contra la que fue su cadena durante muchos años y contra aquellos que fueron sus compañeros de trabajo.

“De los personajes de ‘Telemierda’ y ‘Mierdaset’ no pienso nada. Lo he desintonizado de mi tele. Yo lo veía porque trabajaba ahí y facturaba”, hablába así en un directo de su cuenta de Instagram. “Yo no pierdo mi tiempo en ver esa basura, hago otras cosas. Quizá por eso mi personalidad es arrolladora y siempre sobrevivo y siempre renazco”. Ylenia desvelaba también que se habían puesto en contacto con ella: “Me han llamado hasta agosto para levantar las audiencias del “Sálvame’ ese de mierda. ¿Sabes lo que hice? Bloquearlos a todos”.

Ylenia Padilla, en una imagen de archivo Gtres

Cargó contra Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y ahora, contra Belén Esteban, la que era hasta ahora su amiga. Unas duras palabras contra la de Paracuellos del Jarama, que han pillado por sorpresa a los colaboradores de ‘Sálvame’, y por las que ha estallado en directo: “No lo iba a contar pero el martes iba a quedar con ella, después el jueves y el sábado me manda un audio diciéndome que se cancela y me bloquea”.

“¡Pues hasta luego Mari Carmen! Ahora que me ponga verde, ya está bien, yo también estoy cansada de esto”, arremetía la Esteban visiblemente enfadada. “¿Y encima me bloqueas? ¿Qué te he hecho yo?”, de esta manera Belén da por zanjada su amistad con la ex concursante de ‘Gandía Shore’.