‘Secret Sotry’: Miguel Frigenti estalla contra Isabel Rábago por lo que le hacía en ‘Ya es mediodía’

Los conflictos no han tardado en aparecer en la casa de ‘Secret Story’ y la mayoría de ellos están ligados a Miguel Frigenti. El colaborador de ‘Sálvame’ ha puesto a caldo a buena parte de sus compañeros, entre las que se incluye Isabel Rábago. Poco después de comenzar el concurso, el periodista la tachó de “falsa” y confesó que no le daba buena espina, unas palabras a las que la aludida no dio la mayor importancia. Sin embargo, en la gala del jueves 16 de septiembre el casos se desató en el reality show a raíz de una discusión entre los dos tertulianos.

Tanto Miguel Frigenti como su entorno han dejado caer en más de una ocasión que Isabel Rábago podría estar detrás del despido del colaborador de ‘Ya es mediodía’. Desde plató, Jorge Javier Vázquez hizo alusión a este asunto y abrió la caja de los truenos, despertando la furia de la tertuliana de ‘Viva la vida’. “Si alguien ha dicho eso me gustaría que la productora dijera algo, porque yo no tengo ese poder. Tuve que aguantar que este señor dijera en tu programa que se sentía maltratado”, espetó, a lo que el periodista replicó: “Aquí tiene actitudes con algunos compañeros que me recuerdan a las que tenía conmigo en el programa”.

Miguel Frigenti siguió tirando del hilo y destapó los supuestos desprecios que Isabel Rábago le profería entre bambalinas de ‘Ya es mediodía’, unos desprecios que, bajo su punto de vista, jugaron un papel fundamental a la hora de que no le renovaran el contrato de colaborador en el programa de Sonsoles Ónega. “¡La verdad! Y no me hagas hablar, porque eres muy falsa y me estás tocando las narices. Ya no te acuerdas de los gritos que me metías en las reuniones, ¿Se te han olvidado?”, recordó el ahora tertuliano de ‘Sálvame’.

Por lo visto, el tertuliano lo pasó realmente mal a lo largo de su trabajo en ‘Ya es mediodía’ por culpa de Isabel Rábago, siempre según su propia versión: “Me gritabas y me atacabas. Has sido muy mala conmigo y me has hecho mucho daño”. Por su parte, la periodista negó con rotundidad estas acusaciones al tiempo que pedía a sus compañeros del programa que emitieran las supuestas pruebas que demostrarían sus desprecios: “¡Sacadlo! Si es así, sacadlo”.