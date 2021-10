Fani desvela que Christofer le fue infiel: “Me puso los cuernos durante seis meses”

Gente

Hoguera

Fani Carbajo se ha sincerado con Marta Peñate antes de la hoguera de confrontación con su pareja Christofer. La concursante se arrepiente del beso que le dio a Julián y por ese motivo ha querido enfrentarse a su novio esperando que le perdone. “Si hubiese sucedido al revés yo le perdonaría”, ha confesado, dejando claro que no le parece algo imperdonable, ya que ella se sintió mal cuando ocurrió y se arrepintió inmediatamente. “Es que fue todo muy raro... no sé por qué pasó”.

Fani y Julián bailan en un capítulo de 'La Última Tentación' FOTO: La Razón

Antes de acudir a su hoguera, Fani le ha explicado a Marta que él también le fue infiel en el pasado y ella logró perdonarle y superarlo. “Él me ha sido infiel y yo le he perdonado. Me puso los cuernos durante seis meses con una chica. Viviendo conmigo y se estaba liando con otra”, ha desvelado ante el asombro de Marta.

“Quiera estar con él o no, lo que no quiero es que vuelva a sufrir porque me vea en el agua dándome un beso con un chico”, reconocía Fani sin aclarar si quiere o no continuar con su relación.

Lo que sí parece tener claro es que no siente nada por Julián como así se lo hizo saber.