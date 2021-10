Sabemos por qué Lydia Lozano ha pedido el día libre en ‘Sálvame’

Gente

Televisión

Este martes se nota la ausencia de uno de los rostros imprescindibles de ‘Sálvame’, el de Lydia Lozano. Pero si hay quien se pregunta el por qué de no ha acudido hoy a su puesto de trabajo como cada tarde, tenemos la respuesta y seguro que no te la esperabas: la colaboradora ha pedido el día libre para acudir a recoger su premio FEMUR 2021.

Así como lo leen, Lydia ha sido galardonada en su papel de periodista por la Federación de Mujeres Rurales a través de los votos de las aproximadamente 500.000 socias de la organización. La colaboradora confesó que no había oído hablar de estos premios FEMUR pero con las explicaciones que les dio Consuelo Berlanga, encargada de ponerse en contacto con las premiadas y coordinadora de la gala, tuvo claro que tenía que asistir y rápidamente pidió el día libre a los productores del programa “Sálvame”, para no faltar a esta cita y poder estar en Segovia. Y es que se trata de un reconocimiento que le emociona especialmente: “El motivo por el que me nombran me encanta, porque si hay algo que me gusta en televisión es ser cercana, y para ellas soy muy cercana, entonces ¡Qué bonito un premio así, no puedo estar más orgullosa!”.

GRAF505. SEGOVIA, 26/10/2021.-La periodista Lydia Lozano (d) es galardonada con uno de los premios de la Federación Nacional de la Mujer Rural (Femur) celebrados este martes en Segovia. EFE/ Pablo Martín FOTO: PABLO MARTÍN EFE

Lozano ha aprovechado el momento para dar visibilidad a los familiares que tiene en la isla de La Palma, que están sufriendo los devastadores efectos del volcán Cumbre Vieja en sus plantaciones de plataneras.

Durante la gala, celebrada en el Teatro Juan Bravo de Segovia, también han sido galardonadas la actriz Anabel Alonso, en la categoría de interpretación; la cantante Rozalén, y la empresaria salmantina Milagros Sánchez.