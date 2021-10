Emma García cuenta la verdad que desenmascara a Kiko Hernández: “Ha sido muy cruel”

Gente

Es la guerra

El pasado 4 de octubre se dio a conocer la triste noticia de que Begoña Sierra, fundadora del mítico Bingo Las Vegas de Madrid, había perdido la vida víctima de un cáncer que no pudo superar. La empresaria era íntima amiga de Kiko Hernández, que acudió completamente devastado al tanatorio para darle un último adiós a su colega. Allí coincidió con Terelu Campos, a quien dedicó muy malas en su regreso a ‘Sálvame’: “No sé qué pintaba Terelu en el funeral de Begoña, porque Begoña no la podía ni ver”. Unas declaraciones completamente desafortunadas que llevaron a Carlota Corredera a reprender de forma inmediata al tertuliano.

Terelu Campos ha escuchado estas palabras en ‘Viva la vida’, y la que fuera presentadora de ‘Con T de tarde’ no ha podido evitar romper a llorar. “¿Cuánto queda? No voy a decir nada”, ha señalado la tertuliana casi sin poder articular palabra. Ha sido entonces cuando Emma García ha salido en su defensa y ha cargado como nunca antes lo había hecho contra Kiko Hernández: “Ha sido muy ruin lo que ha hecho, ha sido muy cruel, eso no se hace”. Además, la de Guipúzcoa ha contado la verdad sobre lo que ella vivió en el sepelio de Begoña Sierra, y su versión contradice del todo a la del tertuliano de ‘Sálvame’.

Terelu Campos llorando en 'Viva la vida' FOTO: Telecinco Mediaset

“A mí no me une ninguna amistad con Terelu, pero tengo que decir que yo estuve en el funeral y vi cómo el marido de Begoña se fundía en un abrazo con Terelu”, ha explicado Emma García. Unas palabras que contradicen a Kiko Hernández y que dan a entender que no habría sido del todo sincero. Recordemos que la vasca y el ex gran hermano coincidieron trabajando en ‘A tu lado’ y por aquel entonces parecían tener una buena relación, pero parece que ya nada queda de aquella época en la que eran buenos compañeros.

Además, la presentadora de ‘Viva la vida’ ha querido manifestar su apoyo a su compungida compañera, manifestándole que cada vez le tiene más cariño: “Me gusta conocerte, porque cada vez me gusta más lo que estoy conociendo”.

Por su parte, Terelu Campos se mostró agradecida tanto a Emma García por sus palabras de apoyo como a algunas excompañeras de ‘Sálvame’ por haber parado los pies a Kiko Hernández cuando le lanzó su desmedido ataque: “Quiero mandar un beso a Carlota, Belén, Gema y otros muchos compañeros”