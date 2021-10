Terelu Campos rompe a llorar, muy preocupada por María Teresa Campos

Gente

No puede más

La polémica ha vuelto a poner patas arriba la vida de María Teresa Campos. La participación de Bigote Arrocet en el reality show ‘Secret Story’ ha traído consigo viejos fantasmas del pasado que ya creía superados. El humorista la ha dejado de mentirosa y asegura que no cortó su relación por WhatsApp, como la periodista ha repetido en varias ocasiones. Para colmo de males, ha concedido una polémica entrevista en la revista Lecturas en la que dedica a la que fue su pareja palabras muy poco amables. Entre otras cosas, cuenta que le prestó 50.000 euros cuando andaba justa de efectivo, aunque señala que nunca le pedirá que se los devuelva.

Por supuesto, sus declaraciones no han sentado nada bien a su hija Terelu Campos ni a su nieta Alejandra Rubio. Las dos han sacado las garras en el plató de ‘Viva la vida para defender a María Teresa Campos, recalcando lo indecente que les parece que Bigote Arrocet dedique esas palabras a la veterana presentadora. Ha sido entonces cuando se han emitido unas imágenes en las que la malagueña aparece huyendo de la prensa, esquivando las incómodas preguntas sobre la entrevista del humorista. A la hermana de Carmen Borrego no le ha gustado ver a su madre en esa tesitura, y no ha podido evitar venirse abajo en pleno directo.

Terelu Campos llorando en 'Viva la vida' FOTO: Telecinco Mediaset

“No me entendéis. Se demuestra mucho que no se me entiende. Profesionalmente hablando, ya no espero nada de nadie”, ha comenzado lamentando mientras se sacaba las lágrimas con un pañuelo. “Me importa mucho su sufrimiento (el de su madre), el mío me da igual. La estáis viendo, ¿qué más puedo decir?”, ha continuado añadiendo visiblemente afectada. Por su parte, Alejandra Rubio ha sido mucho más y clara y, enfadada, ha exclamado: “¡Mi abuela tiene 80 años, la habéis visto, ¿no? Basta ya con la bromita. Una cosa es que aquí estemos todos en la televisión, pero un poco de respeto. Ha dicho que no quiere decir nada, ¡la pobre no abre la boca!”.

De sus palabras se entiende que ambas están algo preocupadas por María Teresa. Aunque se encuentra perfectamente de salud, este tipo de disgustos y la presión mediática que se cierne sobre ella no le sientan nada bien, y la situación se agrava al tratarse de una mujer de ochenta años.