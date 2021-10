Kiko Hernández destroza a Antonio David como nunca antes en ‘Sálvame’: “Es igual que un cajero automático”

Egos TV

Vuelve al trabajo

Kiko Hernández ha regresado a ‘Sálvame’ después de casi tres semanas desaparecido del foco mediático. La repentina muerte de su amiga, Begoña Sierra, conocida por todos por ser la fundadora del ‘Bingo Las Vegas’, provocó que el colaborador se viese obligado a tomarse un tiempo de descanso y desconexión. “Quiero descansar un tiempo y tomarme unos días... Por mi salud mental necesito parar porque es que no puede ser”, expresó el colaborador en directo el mismo día de su marcha temporal.

Este martes, el colaborador ha regresado a su puesto de trabajo. Visiblemente animado y recuperado, ha querido agradecer a todos el apoyo y los mensajes de cariño que ha recibido tras atravesar unos meses complicados. “No he contestado a nadie. He apagado el móvil y lo encendí ayer”, le ha afirmado a Carlota Corredera cuando esta le ha preguntado por cómo ha evolucionado en estas semanas.

Kiko Hernández durante la emisión de 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Su situación personal no ha impedido que toda España vuelva al mismo Kiko Hernández de siempre. Cañero, decidido y sin pelos en la lengua, el madrileño se ha pronunciado por primera vez sobre la supuesta separación de Antonio David y Olga Moreno: “Creo cien por cien que es verdad y fíjate que he estado desconectado y creo que muchos de los que estamos aquí sabíamos lo de la separación y sabíamos lo de la periodista Marta. Yo por lo menos lo sabía”, ha deslizado.

Kiko Hernández vuelve con fuerza: “AD solo se mueve por dinero, es como el conejo de Duracel que se empieza a mover y empieza a dar palmas” 🤣🤣🤣 #yoveosalvame pic.twitter.com/XKUiwcaORy — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) October 26, 2021

“Es la cosa más absurda que he visto. Este señor es un cajero automático andante. Este señor no dice nada porque, primero, tendría que confirmar una portada de una revista enemiga para él, la revista ‘Lecturas’, y dos porque tampoco tiene una propuesta económica para poder confirmarlo y no lo va a hacer gratis. En cuanto le das cien euros suelta la parrala. Solo se mueve por pasta, es como el conejo de duracell que tu le das así y se empieza a mover y a dar palmas, tu le das dinero y empieza a hablar”,”, ha sentenciado el tertuliano en su vuelta a Telecinco.