Otras famosas que han pasado cáncer de mama como Ana Rosa y lo han superado

Gente

Cáncer de mama

La presentadora de Ana Rosa Quintana deja temporalmente su programa en Telecinco para someterse a tratamiento de un cáncer de mama. Así lo ha confirmado la comunicadora de Mediaset este martes durante ‘El programa de AR’. “Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, pero me han encontrado un cáncer de mama”, ha explicado la presentadora.

Un inesperado mensaje que ha dejado helados a los telespectadores, que han mandado toda su fuerza y cariño a Ana Rosa a través de las redes sociales para que se recupere pronto y podamos verla de vuelta luciendo la mejor de sus sonrisas como cada mañana.

Ya en 2010 fue diagnosticada de la misma enfermedad, pero Ana Rosa no es la única famosa que ha pasado por el difícil trago, son varias las famosas que han padecido cáncer de mama y lo han superado.

Terelu Campos

Terelu Campos en una imagen reciente FOTO: Gtres

En 2012 la colaboradora anunciaba que se le había detectado cáncer de mama en el pecho derecho, por lo que se sometió a una operación y a un tratamiento de quimioterapia. Seis años después, en 2018, Terelu volvía a verse afectada por esta misma enfermedad, y decidió someterse a una doble mastectomía para acabar con esta enfermedad.

Esperanza Aguirre

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre FOTO: Óscar J.Barroso Europa Press

En el año 2011, la política se vio obligada a tomarse un respiro tras ser diagnosticada de cáncer de mama. Afortunadamente confesó que se había cogido “a tiempo” por lo que tan solo tuvo que someterse a una intervención de urgencia.

Ana Locking

Ana Locking

La diseñadora confesaba el pasado verano a través de redes sociales que le habían diagnosticado cáncer de mama, por lo que se estaba sometiendo a radioterapia. Unos difíciles momentos que quiso compartir en Instagram para informar a todos sus seguidores de que había vencido a la enfermedad.

Luz Casal

Luz Casal

La cantante desveló en 2007 que sufría cáncer de mama, y cuatro años después, volvió a enfrentarse a esta misma enfermedad ganando la batalla con optimismo y mucha fuerza.

Encarna Salazar

Las cantantes Toñi Salazar y Encarna Salazar

La integrante de Las Azúcar Moreno tuvo que dejar a un lado los escenarios tras ser diagnosticada de cáncer de mama, pero tras varios años luchando contra la enfermedad, en 2013 confesó que finalmente lo había superado.

Inés Sáinz

Inés Sainz en una imagen de 1997, cuando se alzó con la corona de Miss España

La Miss España 1997, anunció el pasado mes de diciembre a través de redes sociales que había superado con éxito el cáncer de mama que padecía.

Uxue Barkos

Uxue Barkos

En 2011 la política navarra tuvo que dejar temporalmente el Congreso tras confesar que padecía cáncer de mama, una enfermedad por la que se tuvo que someter a una intervención de urgencia y a quimioterapia para acabar con él.