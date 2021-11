Gente

'Sálvame'

Estos son los colaboradores, tachados de “cutres”, que no colaboraron en el mercadillo solidario de Lydia Lozano

El generoso acto de Lydia Lozano sigue levantando ampollas en el plató de ‘Sálvame’. Y es que la colaboradora organizó este mismo fin de semana un mercadillo solidario con la ropa de sus compañeros de Telecinco, en el que lo recaudado fue a favor de los afectados por el volcán de La Palma. Pero lo que parecía un acto unánime, no lo ha sido, y esta misma tarde desde el programa de Mediaset se ha descubierto quiénes no colaboraron con la canaria.

El mercadillo de Lydia Lozano fue todo un éxito y se logró recaudar 11.000 euros, y aunque parecía que todos sus compañeros de programa le habían ayudado a conseguirlo, al parecer Kiko Hernández, Laura Fa o Kiko Matamoros no participaron, y han sido tachados de “cutres” y “ratas” por ello. En su defensa, el colaborador ha hecho una pedorreta y le ha reprochado a Lydia: “Lo podías haber hecho bien ya que lo haces…”; mientras que la catalana ha contado que el mercadillo le sonó “raro”, alertó a Lydia que iba a quedar “fatal” y prefirió no donar ropa para no entrar en polémicas.

Lydia Lozano y Laura Fa en un evento FOTO: Gtres

Pero el caso de Kiko Matamoros es bien diferente, ya que según ha contado en plató, no fue avisado y se enteró “de refilón” del mercadillo, por lo que no pudo donar su ropa. Una actitud que le ha reprochado en directo a Lydia Lozano, que ha terminado por arrancar las lágrimas de la colaboradora.